No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt

Un problème de mémoire et d’optimisation

Le fait que No Rest for the Wicked sorte d’abord sur PS5 avant d’arriver sur Xbox Series ne devrait pas surprendre. L’année dernière, ce scénario avait déjà été envisagé lorsque Thomas Mahler, directeur créatif du jeu, avait déclaré que la version PS5 était logiquement prioritaire par rapport au potentiel de ventes du jeu.

Après l’annonce de la version 1.0 du jeu, on sait désormais que la version Xbox Series aura un peu de retard, et lorsque l’on demande à l’intéressé si cela a à voir avec un partenariat d’exclusivité, Mahler pointe du doigt autre chose : la Xbox Series S. Selon lui, ce serait elle qui demanderait à l’équipe de consacrer plus de temps à la version Xbox Series :

« Lancer le jeu sur Xbox n’aurait pas posé de problème si on ne parlait que de la Xbox Series X. Mais la Series S est une exigence pour le lancement, et le plus gros souci là-dedans, c’est la mémoire. Sur Series S, nous n’avons que 8 Go, et comme nous streamons constamment d’énormes quantités de données en entrée et en sortie, nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau de ces spécifications, et ça ne le sera pas avant octobre. Cet examen pour atteindre les specs de la Switch 2 et de la Xbox Series S devra venir plus tard, car ça demande des optimisations encore plus poussées. »

La date de sortie de la version PS5 n’est pas encore tout à fait confirmée elle-même, si ce n’est que le jeu est prévu pour courant octobre.