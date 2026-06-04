No Rest for the Wicked aura du retard sur Xbox Series, la Series S est pointée du doigt

0

Lors du dernier State of Play, No Rest for the Wicked a donné de ses nouvelles pour confirmer la sortie de sa version 1.0 fixée au mois d’octobre, après pas mal de temps passé en accès anticipé. On supposait donc que cette version sortirait sur Xbox Series à cette date, comme sur PS5, mais Moon Studios a visiblement besoin d’un peu plus de temps ici.

No Rest for the Wicked

Un problème de mémoire et d’optimisation

Le fait que No Rest for the Wicked sorte d’abord sur PS5 avant d’arriver sur Xbox Series ne devrait pas surprendre. L’année dernière, ce scénario avait déjà été envisagé lorsque Thomas Mahler, directeur créatif du jeu, avait déclaré que la version PS5 était logiquement prioritaire par rapport au potentiel de ventes du jeu.

Après l’annonce de la version 1.0 du jeu, on sait désormais que la version Xbox Series aura un peu de retard, et lorsque l’on demande à l’intéressé si cela a à voir avec un partenariat d’exclusivité, Mahler pointe du doigt autre chose : la Xbox Series S. Selon lui, ce serait elle qui demanderait à l’équipe de consacrer plus de temps à la version Xbox Series :

« Lancer le jeu sur Xbox n’aurait pas posé de problème si on ne parlait que de la Xbox Series X. Mais la Series S est une exigence pour le lancement, et le plus gros souci là-dedans, c’est la mémoire. Sur Series S, nous n’avons que 8 Go, et comme nous streamons constamment d’énormes quantités de données en entrée et en sortie, nous ne sommes pas encore tout à fait au niveau de ces spécifications, et ça ne le sera pas avant octobre. Cet examen pour atteindre les specs de la Switch 2 et de la Xbox Series S devra venir plus tard, car ça demande des optimisations encore plus poussées. »

La date de sortie de la version PS5 n’est pas encore tout à fait confirmée elle-même, si ce n’est que le jeu est prévu pour courant octobre.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 18/04/2024

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

No Rest for the Wicked pourrait d’abord sortir sur PS5 avant d’arriver sur Xbox Series

pc ps5 xbox series
No Rest for the Wicked pourrait d’abord sortir sur PS5 avant d’arriver sur Xbox Series

[MAJ] La vie de Moon Studios serait menacée et dépendrait des avis laissés sur No Rest for the Wicked, selon son PDG Thomas Mahler

pc ps5 xbox series
[MAJ] La vie de Moon Studios serait menacée et dépendrait des avis laissés sur No Rest for the Wicked, selon son PDG Thomas Mahler

Moon Studios (Ori, No Rest for the Wicked) devient indépendant suite à la revente de Private Division

pc ps5 xbox series
Ori and the Will of the Wisps
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
switch 2
Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
pc ps5 xbox series
Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
pc
« Mêler l’histoire du jeu et son game design dans un tout cohérent », c’est l’intention de Swing Swing Submarine pour Looking for Fael, notre interview
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
pc ps5 xbox series switch 2
WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
pc switch ps3 xbox 360
Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner
007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte
LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant
LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant
Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo
pc ps5 xbox series
Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2
Rayman Origins: Enhanced Edition sera compris dans les éditions physiques et numériques de Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Origins: Enhanced Edition sera compris dans les éditions physiques et numériques de Rayman Legends Retold
Xbox Game Pass : Persona 5 Royal, Herdling… Voici la liste des nouveaux jeux compris dans l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : Persona 5 Royal, Herdling… Voici la liste des nouveaux jeux compris dans l’abonnement
Final Fantasy VII Rebirth se met à jour sur PC et PS5 pour fêter l’arrivée des portages Xbox Series et Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Rebirth se met à jour sur PC et PS5 pour fêter l’arrivée des portages Xbox Series et Switch 2
Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino révèle un nouveau trailer de gameplay pour son aventure préhistorique à sortir en juillet
pc ps5 xbox series switch ps4
Paw Patrol La Pat'Patrouille : Mission Dino
« On s’est marrés en inventant le concept de “beat’em ball” » : Rebound nous parle de son roguelite atypique Furyball: Rogue Revenge
pc
« On s’est marrés en inventant le concept de “beat’em ball” » : Rebound nous parle de son roguelite atypique Furyball: Rogue Revenge
La fiche Steam de Tomb Raider: Legacy of Atlantis prévient que de l’IA générative a été utilisée au début du développement
pc ps5 xbox series switch 2
La fiche Steam de Tomb Raider: Legacy of Atlantis prévient que de l’IA générative a été utilisée au début du développement
« Nous raconterons toujours des histoires avec Kratos » : La réalisatrice du prochain God of War évoque le choix de se concentrer sur Faye
« Nous raconterons toujours des histoires avec Kratos » : La réalisatrice du prochain God of War évoque le choix de se concentrer sur Faye
Spider-Man n’apparaîtra pas dans Marvel’s Wolverine et Logan sera le seul personnage jouable
ps5
Spider-Man n’apparaîtra pas dans Marvel’s Wolverine et Logan sera le seul personnage jouable
God of War Laufey officialisé : Faye devient l’héroïne du prochain épisode majeur de la saga
God of War Laufey officialisé : Faye devient l’héroïne du prochain épisode majeur de la saga
Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible
pc ps5 xbox series
Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible
Kemuri : Le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, ex-Tango Gameworks, dévoile ses premières images de gameplay
ps5
Kemuri : Le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, ex-Tango Gameworks, dévoile ses premières images de gameplay
The Lost Wild, le jeu d’horreur et de survie avec des dinosaures, fait son grand retour et sortira en 2027 sur PC et PlayStation 5
pc ps5
The Lost Wild