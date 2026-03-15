Présentation Empiflor

Nom du Pokémon : Empiflor

Numéro dans le Pokédex : #023

#023 Pokémon Carnivore

Description officielle : Plus Empilor dissout de proies grâce à son acide, plus celui-ci devient sucré, ce qui lui permet d’attirer davantage de victimes.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Empiflor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante/Poison Taille : 1,7 m Poids : 15,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Fertilisation Coupe de bois Environnement : Humide Préférences : Choses liées à la nature Choses en bois Choses liées à la terre Choses colorées Fleurs épanouies Choses amères



Sa spécialité, Fertilisation, peut accélérer la croissance des plantes. Il vous suffira de l’emmener devant des plants semés pour qu’il les arrose automatiquement. Grâce à son autre capacité, Coupe de bois, confiez-lui des petits rondins pour qu’il les transforme en bois.

Comment obtenir Empiflor dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Empiflor en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

021 : Table fleurie 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Vase uniflore

035 : Espace parfum et lumière 1 x Vase carnivore 1 x Lampe champignon 1 x Plat



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.