Empiflor – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Empiflor dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Empiflor
- Nom du Pokémon : Empiflor
- Numéro dans le Pokédex : #023
- Pokémon Carnivore
- Description officielle : Plus Empilor dissout de proies grâce à son acide, plus celui-ci devient sucré, ce qui lui permet d’attirer davantage de victimes.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Empiflor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante/Poison
- Taille : 1,7 m
- Poids : 15,5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Fertilisation
- Coupe de bois
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses en bois
- Choses liées à la terre
- Choses colorées
- Fleurs épanouies
- Choses amères
- Spécialités :
Sa spécialité, Fertilisation, peut accélérer la croissance des plantes. Il vous suffira de l’emmener devant des plants semés pour qu’il les arrose automatiquement. Grâce à son autre capacité, Coupe de bois, confiez-lui des petits rondins pour qu’il les transforme en bois.
Comment obtenir Empiflor dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Empiflor en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :
- 021 : Table fleurie
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Vase uniflore
- 035 : Espace parfum et lumière
- 1 x Vase carnivore
- 1 x Lampe champignon
- 1 x Plat
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026