Présentation Caninos

Nom du Pokémon : Caninos

Numéro dans le Pokédex : #088

#088 Pokémon Chiot

Description officielle : Courageux et fidèle, il se dresse vaillamment devant ses ennemis même s’ils sont plus puissants que lui.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Caninos, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Feu Taille : 0,7 m Poids : 19 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Combustion Recherche Environnement : Chaud Préférences : Choses liées au feu Choses en pierre Choses liées au vent Choses avec du texte Fleurs épanouies Choses sucrées



Sa Capacité, Combustion, lui permet de mettre le feu aux éléments inflammables. Son autre Capacité, Recherche, vous aidera à trouver des objets enfouis.

Comment obtenir Caninos dans Pokémon Pokopia ?

Les habitats de Caninos sont les suivants :

062 : Zone en pagaille 1 x Boîte en carton 2 x N’importe quel divertissement

079 : Coin repas balnéaire 1 x Grand palmier 1 x Plat 1 x N’importe quel siège 1 x Feu de camp



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.