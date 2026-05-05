Caninos – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Caninos.
Présentation Caninos
- Nom du Pokémon : Caninos
- Numéro dans le Pokédex : #088
- Pokémon Chiot
- Description officielle : Courageux et fidèle, il se dresse vaillamment devant ses ennemis même s’ils sont plus puissants que lui.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Caninos, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Feu
- Taille : 0,7 m
- Poids : 19 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Combustion
- Recherche
- Environnement : Chaud
- Préférences :
- Choses liées au feu
- Choses en pierre
- Choses liées au vent
- Choses avec du texte
- Fleurs épanouies
- Choses sucrées
- Spécialités :
Sa Capacité, Combustion, lui permet de mettre le feu aux éléments inflammables. Son autre Capacité, Recherche, vous aidera à trouver des objets enfouis.
Comment obtenir Caninos dans Pokémon Pokopia ?
Les habitats de Caninos sont les suivants :
- 062 : Zone en pagaille
- 1 x Boîte en carton
- 2 x N’importe quel divertissement
- 079 : Coin repas balnéaire
- 1 x Grand palmier
- 1 x Plat
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Feu de camp
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026