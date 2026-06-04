La série Devil May Cry est renouvelée pour une troisième et dernière saison sur Netflix

Après l’Enfer et le Purgatoire, place au Paradis

L’aventure de Dante sur Netflix va donc se poursuivre. Quelques semaines seulement après la diffusion de la saison 2 du show, Netflix a bien voulu confirmer l’existence d’une troisième et dernière saison. Selon Adi Shankar, avoir trois saisons était ce qui était prévu dès le départ (propos retranscrits par Variety) :

« Pour ceux qui ont suivi les titres des épisodes, je vous ai dévoilé la structure depuis le début. Il s’agissait depuis toujours de la “Divine Comédie” de Dante, avec des armes à feu et un manteau rouge. La saison 1 s’intitulait “Enfer”. La saison 2, “Purgatoire”. La saison 3 sera “Paradis”. Ces trois saisons forment “La Saga Force Edge”. Dès sa conception, “La Saga Force Edge” a été pensée comme une trilogie de films déguisée en série télévisée. »

On suppose qu’il faudra là encore compter sur une saison de 8 épisodes. Netflix n’a cependant pas donné de date de diffusion pour cette ultime saison, même si on peut supposer qu’elle arrivera en 2027 au plus tôt. Sans doute avant un nouveau jeu donc…