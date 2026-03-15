Présentation Magnézone

Nom du Pokémon : Magnézone

Numéro dans le Pokédex : #029

#029 Pokémon Aimant

Description officielle : Il parcourt le ciel en émettant et en recevant des ondes bien mystérieuses.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Magnézone, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Électrik/Acier Taille : 1,2 m Poids : 180 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Electrification Recyclage Environnement : Lumineux Préférences : Choses électriques Choses en métal Choses luxueuses Choses groupées Choses dures Choses amères



Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité. Son autre Capacité, Recyclage, lui permet de transformer des déchets non incinérables en fer.

Comment obtenir Magnézone dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Magnézone en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

085 : Petite salle d’arcade 1 x Borne d’arcade alimentée 1 x N’importe quel siège 1 x Machine à coup de poing

???

Il faut que vous ayez au moins atteint la zone de Grisemer pour le débloquer. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.