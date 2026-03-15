Magnézone – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Herbizarre n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Magnézone pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Magnézone
- Nom du Pokémon : Magnézone
- Numéro dans le Pokédex : #029
- Pokémon Aimant
- Description officielle : Il parcourt le ciel en émettant et en recevant des ondes bien mystérieuses.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Magnézone, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Électrik/Acier
- Taille : 1,2 m
- Poids : 180 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Electrification
- Recyclage
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses électriques
- Choses en métal
- Choses luxueuses
- Choses groupées
- Choses dures
- Choses amères
- Spécialités :
Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité. Son autre Capacité, Recyclage, lui permet de transformer des déchets non incinérables en fer.
Comment obtenir Magnézone dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Magnézone en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :
- 085 : Petite salle d’arcade
- 1 x Borne d’arcade alimentée
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Machine à coup de poing
- ???
Il faut que vous ayez au moins atteint la zone de Grisemer pour le débloquer. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026