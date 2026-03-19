Présentation Muciole

Nom du Pokémon : Muciole

Numéro dans le Pokédex : #051

#051 Pokémon Luciole

Description officielle : Pour communiquer avec ses semblables, ce Pokémon fait clignoter son postérieur. Il adore le doux parfum que dégagent les Lumivole.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Muciole, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Insecte Taille : 0,7 m Poids : 17,7 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Animation Environnement : Sombre Préférences : Choses liées à la nature Choses en bois Choses qui brillent Choses mignonnes Choses à partager Choses sucrées



Comment obtenir Muciole dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Muciole sera le suivant :

010 : Parterre de fleurs riveraines 4 x Carré de fleurs sauvages 2 x Etendue d’eau



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.