Muciole – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Salamèche n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Muciole pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Muciole
- Nom du Pokémon : Muciole
- Numéro dans le Pokédex : #051
- Pokémon Luciole
- Description officielle : Pour communiquer avec ses semblables, ce Pokémon fait clignoter son postérieur. Il adore le doux parfum que dégagent les Lumivole.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Muciole, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Insecte
- Taille : 0,7 m
- Poids : 17,7 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Animation
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses en bois
- Choses qui brillent
- Choses mignonnes
- Choses à partager
- Choses sucrées
Comment obtenir Muciole dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Muciole sera le suivant :
- 010 : Parterre de fleurs riveraines
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- 2 x Etendue d’eau
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026