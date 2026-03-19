Lumivole – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Lumivole dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Lumivole
- Nom du Pokémon : Lumivole
- Numéro dans le Pokédex : #052
- Pokémon Luciole
- Description officielle : La nuit, il guide des Muciole pour dessiner des symboles dans le ciel. Des scientifiques en étudient les significations.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Lumivole, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Insecte
- Taille : 0,6 m
- Poids : 17,7 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Animation
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses en bois
- Choses qui brillent
- Choses mignonnes
- Choses à partager
- Choses acidulées
Comment obtenir Lumivole dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Lumivole sera le suivant :
- 010 : Parterre de fleurs riveraines
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- 2 x Etendue d’eau
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026