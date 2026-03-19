Présentation Lumivole

Nom du Pokémon : Lumivole

Numéro dans le Pokédex : #052

#052 Pokémon Luciole

Description officielle : La nuit, il guide des Muciole pour dessiner des symboles dans le ciel. Des scientifiques en étudient les significations.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Lumivole, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Insecte Taille : 0,6 m Poids : 17,7 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Animation Environnement : Sombre Préférences : Choses liées à la nature Choses en bois Choses qui brillent Choses mignonnes Choses à partager Choses acidulées



Comment obtenir Lumivole dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Lumivole sera le suivant :

010 : Parterre de fleurs riveraines 4 x Carré de fleurs sauvages 2 x Etendue d’eau



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.