Pokémon Pokopia | Guide Complet

Guide Pokémon Pokopia

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Pokémon Pokopia. Que vous soyez un joueur débutant ou déjà bien avancé dans l’aventure, ce guide a pour objectif de vous accompagner dans la reconstruction du monde, l’optimisation de vos habitats et la complétion de votre Pokédex. Cette section sera régulièrement mise à jour, notamment avec des astuces avancées, des optimisations d’endgame et des précisions sur certains systèmes.

Évènements

Tous les Pokémon

FAQ Pokémon Pokopia

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu. Vous pouvez poster vos questions en commentaires afin d’enrichir cette FAQ.

Présentation Pokémon Pokopia

Développé en collaboration entre The Pokémon Company, GAME FREAK et KOEI TECMO GAMES, Pokémon Pokopia est un spin-off orienté construction, exploration et vie communautaire. Le jeu propose une aventure sans combats traditionnels et mise sur la reconstruction d’un monde abandonné, la création d’habitats pour attirer les Pokémon, la gestion/reconstruction d’infrastructures et un système de progression basé sur la créativité.

Quand et où sort Pokémon Pokopia ?

Pokémon Pokopia sort le 5 mars 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Pokémon Pokopia sortira-t-il un jour sur la première Switch ?

Non, Pokémon Pokopia est une exclusivité Nintendo Switch 2, de plus les déclarations officielles sont toujours allées dans ce sens.

Pokémon Pokopia est-il un jeu solo ou multijoueur ?

Les deux. Pokémon Pokopia propose une aventure solo scénarisée, mais aussi un mode multijoueur où l’on peut personnaliser une île jusqu’à 4 joueurs.

Peut-on personnaliser son Métamorph dans Pokémon Pokopia?

Oui, vous pouvez personnaliser la couleur de peau, la coupe de cheveux et les vêtements.

Peut-on obtenir davantage de personnalisations et cosmétiques pour Métamoprh ?

Oui, l’exploration minutieuse est récompensée. Vous obtiendrez de nouvelles coupes de cheveux et des costumes.

Comment fonctionne le multijoueur de Pokémon Pokopia ?

Le multijoueur s’articule autour de sessions coop/visites où un joueur hôte peut héberger une partie afin que d’autres joueurs puissent le rejoindre. Il y a également un système de « monde persistant » avec des « îles nuages » hébergées sur le cloud. Il est également possible de visiter virtuellement les îles et villes de vos amis, mais sans pouvoir interagir avec le décor.

Y a-t-il un système de serveur persistant comme sur Minecraft ?

Oui, les îles-nuages (Cloud Island) sont des espaces hébergés sur le cloud, persistants, qui peuvent rester accessibles même si l’hôte n’est pas connecté, à la manière de serveurs Minecraft.

Y a-t-il des combats Pokémon dans Pokémon Pokopia ?

Non, Pokémon Pokopia est avant tout une simulation de vie / construction. L’expérience met l’accent sur la création, la gestion et l’exploration plutôt que sur le système de combat traditionnel

Y a-t-il des Pokémon Shiny dans Pokémon Pokopia ?

Non, il n’y a pas de Pokémon Shiny dans Pokémon Pokopia étant donné que chaque Pokémon du jeu est unique.

Peut-on capturer des Pokémon dans Pokémon Pokopia ?

Le cœur du jeu repose sur le fait de faire venir les Pokémon via la création d’un environnement favorable (habitats, biomes, décorations), davantage que sur une capture “classique” avec une Poké Ball. On retrouve ainsi le système de complétion du Pokédex, mais sous une autre forme.

Pokémon Pokopia a-t-il un cycle jour/nuit ou une progression en temps réel ?

Oui, Pokémon Pokopia possède une progression connectée au rythme du monde réel (défis/objets journaliers, etc.).

Pokémon Pokopia sort-il en version boîte ?

Oui, il est disponible en version physique. Cependant, cette dernière prend la forme d’une Game-Key Card (carte nécessitant un téléchargement).

Pokémon Pokopia prévoit-il des mises à jour et DLC après la sortie ?

À ce stade, aucune feuille de route n’a été officiellement annoncée. En revanche, le positionnement “simulation de vie” et les mécaniques en ligne laissent penser que le suivi (patchs/événements) sera de la partie. De plus, un premier évènement consacré à Granivol vient d’être annoncé pour le mois de mars 2026.

Y a-t-il des Pokémon légendaires dans Pokémon Pokopia ?

Oui, certains Pokémon légendaires comme Raikou et d’autres sont présents.

Peut-on faire évoluer les Pokémon dans Pokémon Pokopia ?

Non, il n’y a pas de système d’évolution classique. En revanche, vous pouvez indépendamment inviter toutes les formes d’un Pokémon (exemple : Salamèche, Reptincel et Dracaufeu).

Y a-t-il des formes régionales ou inédites dans Pokémon Pokopia ?

Oui, Pokémon Pokopia propose des formes inédites de Pokémon, dont Pikapâle, Ronflex Moussu ou DJ Motisma. On retrouve également certaines formes régionales issues des précédents jeux.

Peut-on modifier entièrement le terrain (terraforming complet) dans Pokémon Pokopia ?

Oui, mais ce n’est pas un système totalement libre ou instantané comme dans Minecraft en mode créatif où on peut modifier le monde sans limite. On ne peut pas simplement « changer la map entière » d’un coup. Chaque action est liée à une compétence ou une tâche accomplie dans le jeu.

Faut-il aimer la construction pour apprécier Pokémon Pokopia ?

Pokomon Pokopia propose de tout construire de A à Z, mais le mode histoire vous permet de reconstruire petit à petit les environnements en ruine. Il reste ainsi très accueillant, même si l’on n’a pas l’âme d’un créateur.

Peut-on ajuster la difficulté dans Pokémon Pokopia ?

Non mais le jeu est très accessible. Il n’y a pas de mort punitive ou de Game Over. Tout est une question de temps.

Y a-t-il des défis quotidiens dans Pokémon Pokopia ?

Oui, chaque jour le PC propose trois défis quotidiens ainsi qu’une sélection d’objets et/ou de recettes à acheter.

Pokémon Pokopia est-il compatible avec le mode souris de la Switch 2 ?

Oui, il est possible de placer ou détruire des blocs à l’aide du mode souris de la Switch 2.

Pokémon Pokopia est-il compatible avec la fonctionnalité GameShare ?

Oui, vous pouvez partager Pokémon Pokopia avec les Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de vos proches pour jouer ensemble avec un seul exemplaire du jeu. Évidemment, la session ne peut être hébergée qu’à partir d’une Nintendo Switch 2.

Où acheter Pokémon Pokopia au meilleur prix ?

En bref