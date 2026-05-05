Présentation Arcanin

Nom du Pokémon : Arcanin

Numéro dans le Pokédex : #089

#089 Pokémon Légendaire

Description officielle : Une vieille estampe montre que les êtres humains étaient fascinés par ses mouvements lorsqu’il courait dans les champs.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Arcanin, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Feu Taille : 1,9 m Poids : 155 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Combustion Recherche Environnement : Chaud Préférences : Choses amusantes à regarder Choses avec des symboles Choses en pierre Choses épicées Choses liées au feu Choses liées au vent



Sa Capacité, Combustion, lui permet de mettre le feu aux éléments inflammables. Son autre Capacité, Recherche, vous aidera à trouver des objets enfouis.

Comment obtenir Arcanin dans Pokémon Pokopia ?

Les habitats d’Arcanin sont les suivants :

129 : Minimusée 1 x Grand objet perdu 1 x Piédestal ou présentoir 3 x N’importe quelle barrière

188 : Coin de pêche magmatique 1 x Canne à pêche 1 x N’importe quel siège 1 x Lave



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.