Arcanin – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Arcanin dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Arcanin
- Nom du Pokémon : Arcanin
- Numéro dans le Pokédex : #089
- Pokémon Légendaire
- Description officielle : Une vieille estampe montre que les êtres humains étaient fascinés par ses mouvements lorsqu’il courait dans les champs.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Arcanin, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
-
- Type : Feu
- Taille : 1,9 m
- Poids : 155 kg
Environnement :
-
- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
-
- Spécialités :
- Combustion
- Recherche
- Environnement : Chaud
- Préférences :
- Choses amusantes à regarder
- Choses avec des symboles
- Choses en pierre
- Choses épicées
- Choses liées au feu
- Choses liées au vent
- Spécialités :
Sa Capacité, Combustion, lui permet de mettre le feu aux éléments inflammables. Son autre Capacité, Recherche, vous aidera à trouver des objets enfouis.
Comment obtenir Arcanin dans Pokémon Pokopia ?
Les habitats d’Arcanin sont les suivants :
- 129 : Minimusée
- 1 x Grand objet perdu
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 3 x N’importe quelle barrière
- 188 : Coin de pêche magmatique
- 1 x Canne à pêche
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Lave
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026