Magnéti – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Ortide n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Magnéti pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Magnéti
- Nom du Pokémon : Magnéti
- Numéro dans le Pokédex : #027
- Pokémon Magnétique
- Description officielle : Les ondes électromagnétiques émises par ses extrémités lui permettent de défier les lois de la gravité et de flotter.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Magnéti, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Électrik/Acier
- Taille : 0,3 m
- Poids : 6 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Electrification
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses électriques
- Choses en métal
- Choses qui brillent
- Choses groupées
- Choses à partager
- Choses amères
Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.
Comment obtenir Magnéti dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Magnéti en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :
- 038 : Réserve industrielle
- 1 x N’importe quel lampadaire éclairé
- 1 x Baril
- 1 x Panneau de contrôle
- 1 x Câbles emmêlés
Il faut que vous ayez au moins atteint la zone de Grisemer pour le débloquer. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026