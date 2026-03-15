Présentation Magnéti

Nom du Pokémon : Magnéti

Numéro dans le Pokédex : #027

#027 Pokémon Magnétique

Description officielle : Les ondes électromagnétiques émises par ses extrémités lui permettent de défier les lois de la gravité et de flotter.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Magnéti, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Électrik/Acier Taille : 0,3 m Poids : 6 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Electrification Environnement : Lumineux Préférences : Choses électriques Choses en métal Choses qui brillent Choses groupées Choses à partager Choses amères



Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.

Comment obtenir Magnéti dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Magnéti en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

038 : Réserve industrielle 1 x N’importe quel lampadaire éclairé 1 x Baril 1 x Panneau de contrôle 1 x Câbles emmêlés



Il faut que vous ayez au moins atteint la zone de Grisemer pour le débloquer. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.