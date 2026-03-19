Présentation Gloupti

Nom du Pokémon : Gloupti

Numéro dans le Pokédex : #053

#053 Pokémon Estomac

Description officielle : Il a un cœur et un cerveau de petite taille. Son corps est principalement constitué d’un estomac dont les sucs digestifs dissolvent tout.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Gloupti, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Poison Taille : 0,4 m Poids : 10,3 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Stockage Environnement : Humide Préférences : Choses mignonnes Choses imitant des alimants Choses rondes Récipitants Choses colorées Choses épicées



Comment obtenir Gloupti dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Gloupti sera le suivant :

019 : Coin collation 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Plat



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.