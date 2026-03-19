Gloupti – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Gloupti.
Présentation Gloupti
- Nom du Pokémon : Gloupti
- Numéro dans le Pokédex : #053
- Pokémon Estomac
- Description officielle : Il a un cœur et un cerveau de petite taille. Son corps est principalement constitué d’un estomac dont les sucs digestifs dissolvent tout.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Gloupti, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Poison
- Taille : 0,4 m
- Poids : 10,3 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Stockage
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses mignonnes
- Choses imitant des alimants
- Choses rondes
- Récipitants
- Choses colorées
- Choses épicées
Comment obtenir Gloupti dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Gloupti sera le suivant :
- 019 : Coin collation
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Plat
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026