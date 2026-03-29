Présentation Colimucus

Nom du Pokémon : Colimucus

Numéro dans le Pokédex : #075

#075 Pokémon Mollusque

Description officielle : Ses organes vitaux, comme son cerveau et son cœur, se trouvent dans sa protubérance dorsale en forme de spirale.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Colimucus, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Dragon Taille : 0,8 m Poids : 17,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Pluie



Personnalité

Spécialité : Arrosage Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses luxueuses Choses douces Choses propres Choses qui guérissent Choses sucrées



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante.

Comment obtenir Colimucus dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Colimucus sera le suivant :

004 : Hautes herbes riveraines 4 x Herbe verte 2 x Etendue d’eau



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.