Colimucus – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Baudrin n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Colimucus pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Colimucus
- Nom du Pokémon : Colimucus
- Numéro dans le Pokédex : #075
- Pokémon Mollusque
- Description officielle : Ses organes vitaux, comme son cerveau et son cœur, se trouvent dans sa protubérance dorsale en forme de spirale.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Colimucus, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Dragon
- Taille : 0,8 m
- Poids : 17,5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Pluie
Personnalité
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- Spécialité : Arrosage
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses luxueuses
- Choses douces
- Choses propres
- Choses qui guérissent
- Choses sucrées
Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante.
Comment obtenir Colimucus dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Colimucus sera le suivant :
- 004 : Hautes herbes riveraines
- 4 x Herbe verte
- 2 x Etendue d’eau
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026