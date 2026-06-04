Le créateur du jeu El Shaddai s’associe à poncle (Vampire Survivors) pour créer un nouveau studio

Un studio qui restera relativement indépendant

L’artiste derrière Vampire Survivors a exprimé son souhait de soutenir davantage de développeurs et de studios maintenant qu’il a fait fortune avec son jeu. On le retrouve donc lui et son entreprise derrière la création d’un tout nouveau studio qui sera basé au Japon, et qui comprend à sa tête Sawaki Takeyasu, à qui l’on doit El Shaddai: Ascension of the Metatron.

Le magazine Famitsu (relayé par Gematsu) nous apprend la nouvelle en précisant que Takeyasu et Luca Galante (poncle) sont respectivement fans du travail de l’autre depuis longtemps (surtout dans le cas de Galante qui suit Takeyasu depuis Okami), et que ce dernier souhaitait ouvrir un studio au Japon depuis pas mal de temps. Les deux se sont rencontrés lorsque Takeyasu travaillait sur Mythical Concept: STARNAUT, un shooter passé relativement inaperçu qui a finalement eu droit à son crossover avec Vampire Survivors.

On ne sait pas encore sur quoi va travailler le studio, même si Galante promet que celui-ci aura une grande indépendance. Depuis quelques mois, poncle multiplie les projets de ce genre, mais Galante indique que tous les studios ouverts par poncle n’ont pas forcément pour but de collaborer sur des projets en commun, et peuvent donc se concentrer sur le développement de ce qui leur plaît. Takeyasu dit aussi vouloir opérer dans un studio qui restera à petite échelle, tout en essayant de populariser un peu plus la licence Vampire Survivors au Japon. Affaire à suivre.