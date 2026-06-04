Le MMO Horizon Steel Frontiers devrait sortir dans la première moitié de l’année 2027

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Lors du dernier State of Play, on s’attendait à revoir la licence Horizon via Horizon Hunters Gathering, spin-off orienté coopération de la série. Finalement, le titre de Guerilla Games nous a fait faux bond, et on se demande maintenant si celui-ci va voir le jour avant le MMO prévu dans le même univers. Horizon Steel Frontiers a justement refait parler de lui à l’occasion de la publication du bilan de NCSoft, qui s’occupe de ce spin-off.

Horizon Steel Frontiers

Avant ou après Hunters Gathering ?

Ce qu’il faut aussi ici retenir de ces bribes d’informations concernant Horizon Steel Frontiers, c’est que le MMO semble désormais prévu pour la première moitié de l’année 2027. C’est en tout cas ce qui est noté dans le bilan de l’entreprise. Maintenant, on ignore si cela englobe une sortie mondiale, ou une sortie réservée au continent asiatique dans un premier temps (comme c’est souvent le cas avec les titres NCSoft), voire juste à la Corée du Sud. Puisque la licence est tout de même avant tout occidentale, on imagine que le but est de sortir le jeu partout en même temps, mais qui sait.

C’est la première période plus ou moins précise qui est donnée pour ce projet même si des plans concernant cette année avaient été évoqués. On imagine qu’il n’est pas question de sortir ce jeu et Horizon Hunters Gathering à des dates trop rapprochées l’une de l’autre, donc le calendrier a encore des chances de bouger.

Rappelons que Horizon Steel Frontiers est attendu sur PC et mobiles, sans version PS5 à l’horizon, et ce même si NCSoft aimerait beaucoup (et on ne comprend toujours pas pourquoi Sony ne lance pas la machine).

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Jaquette de Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers
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Date de sortie : N/C

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