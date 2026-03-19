Présentation Debugant

Nom du Pokémon : Debugant

Numéro dans le Pokédex : #034

#034 Pokémon Bagarreur

Description officielle : Son désir de devenir toujours plus fort le pousse à entraîner son corps sans relâche et à défier tout ce qui bouge.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Debugant, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Combat Taille : 0,7 m Poids : 21 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Troc Environnement : Lumineux Préférences : Choses pour s’entraîner Choses à partager Choses en tissu Choses en pierre Choses rondes Choses épicées



Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.

Comment obtenir Debugant dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Debugant sera le suivant :

018 : Cascade propice à l’entraînement 1 x N’importe quel siège 2 x Etendue d’eau 1 x Cascade



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.