Debugant – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Debugant dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Debugant
- Nom du Pokémon : Debugant
- Numéro dans le Pokédex : #034
- Pokémon Bagarreur
- Description officielle : Son désir de devenir toujours plus fort le pousse à entraîner son corps sans relâche et à défier tout ce qui bouge.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Debugant, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Combat
- Taille : 0,7 m
- Poids : 21 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Troc
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses pour s’entraîner
- Choses à partager
- Choses en tissu
- Choses en pierre
- Choses rondes
- Choses épicées
Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.
Comment obtenir Debugant dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Debugant sera le suivant :
- 018 : Cascade propice à l’entraînement
- 1 x N’importe quel siège
- 2 x Etendue d’eau
- 1 x Cascade
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026