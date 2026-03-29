Tranchodon – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Tranchodon dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Tranchodon
- Nom du Pokémon : Tranchodon
- Numéro dans le Pokédex : #073
- Pokémon Hachomenton
- Description officielle : Ses longs crocs robustes sont sa plus grande fierté. Il lèche le sol pour en absorber les minéraux et ainsi renforcer sa dentition.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tranchodon, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Dragon
- Taille : 1,8 m
- Poids : 105,5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Désordre
- Coupe de bois
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Choses liées au feu
- Choses luxueuses
- Choses liées à la terre
- Choses pour s’entraîner
- Choses pointues
- Choses acidulées
- Spécialités :
Sa Capacité, Désordre, lui permet de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie, notamment des petits rondins de bois. Son autre Capacité, Coupe de bois, lui permet de transformer vos petits rondins en bois.
Comment obtenir Tranchodon dans Pokémon Pokopia ?
Les habitats de Tranchodon seront les suivants :
- 029 : Scierie
- 1 x Tabouret en rondin
- 1 x Table en rondins
- 1 x Charrette
- 1 x N’importe quelle souche
- 033 : Coin chaleureux en rondins
- 1 x Tabouret en rondin
- 1 x Table en rondins
- 1 x Lit en rondins
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026