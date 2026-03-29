Présentation Tranchodon

Nom du Pokémon : Tranchodon

Numéro dans le Pokédex : #073

#073 Pokémon Hachomenton

Description officielle : Ses longs crocs robustes sont sa plus grande fierté. Il lèche le sol pour en absorber les minéraux et ainsi renforcer sa dentition.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tranchodon, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Dragon Taille : 1,8 m Poids : 105,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Désordre Coupe de bois Environnement : Sombre Préférences : Choses liées au feu Choses luxueuses Choses liées à la terre Choses pour s’entraîner Choses pointues Choses acidulées



Sa Capacité, Désordre, lui permet de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie, notamment des petits rondins de bois. Son autre Capacité, Coupe de bois, lui permet de transformer vos petits rondins en bois.

Comment obtenir Tranchodon dans Pokémon Pokopia ?

Les habitats de Tranchodon seront les suivants :

029 : Scierie 1 x Tabouret en rondin 1 x Table en rondins 1 x Charrette 1 x N’importe quelle souche

033 : Coin chaleureux en rondins 1 x Tabouret en rondin 1 x Table en rondins 1 x Lit en rondins



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.