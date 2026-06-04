Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation

Les batteries des prochaines Switch 2 pourront être remplacées

Il ne s’agit donc pas réellement d’une version inédite de la Switch 2 qui change sa puissance ou autre, mais bien d’une console dont la batterie pourra plus facilement être échangée. L’Europe a indiqué que les entreprises qui ne pouvaient pas proposer des appareils rechargeables à batterie qui pourraient être remplacés se devaient de proposer de nouveaux produits de la sorte avant le 18 février 2027. Nintendo a indiqué être en train d’effectuer les changements nécessaires :

« En outre, ce règlement exige qu’à compter du 18 février 2027, les batteries intégrées dans certains appareils et vendues dans l’UE doivent pouvoir être facilement remplacées par les utilisateurs finaux à tout moment durant le cycle de vie du produit. Nintendo met en œuvre des mesures pour se conformer à ces exigences en préparant des versions de produits conformes au règlement. Concernant les produits actuels dont le numéro de modèle commence par « BEE », les futures versions conformes auront des numéros de modèle uniques ainsi que le code supplémentaire « OSM » visible sur l’emballage, les désignant comme des produits distincts à des fins réglementaires. »

On ne sait pas si cela englobe aussi les périphériques comme les Joy-Con ou non. On ignore aussi quand ces consoles seront mises en vente, mais vous le saurez en vérifiant le numéro de série via les codes mentionnés ci-dessus. La Switch 2 devrait donc être un peu plus réparable que par le passé en Europe, et c’est une sacrée bonne nouvelle pour les consommateurs.