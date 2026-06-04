Nintendo va sortir une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe avec une batterie remplaçable pour se conformer à la réglementation
En marge de son augmentation de prix qui arrivera en septembre, la Switch 2 doit aussi se conformer à certaines lois de chaque marché. En mars dernier, il était rapporté qu’une nouvelle version de la console verrait bientôt le jour afin de répondre aux exigences de l’European Battery Regulation, qui souhaite protéger les consommateurs face aux appareils rechargeables dont la batterie ne pourrait pas être remplacée facilement. Nintendo confirme qu’il travaille désormais bien sur une version de la Switch 2 qui devrait pallier cela pour le territoire européen.
Les batteries des prochaines Switch 2 pourront être remplacées
Il ne s’agit donc pas réellement d’une version inédite de la Switch 2 qui change sa puissance ou autre, mais bien d’une console dont la batterie pourra plus facilement être échangée. L’Europe a indiqué que les entreprises qui ne pouvaient pas proposer des appareils rechargeables à batterie qui pourraient être remplacés se devaient de proposer de nouveaux produits de la sorte avant le 18 février 2027. Nintendo a indiqué être en train d’effectuer les changements nécessaires :
« En outre, ce règlement exige qu’à compter du 18 février 2027, les batteries intégrées dans certains appareils et vendues dans l’UE doivent pouvoir être facilement remplacées par les utilisateurs finaux à tout moment durant le cycle de vie du produit. Nintendo met en œuvre des mesures pour se conformer à ces exigences en préparant des versions de produits conformes au règlement. Concernant les produits actuels dont le numéro de modèle commence par « BEE », les futures versions conformes auront des numéros de modèle uniques ainsi que le code supplémentaire « OSM » visible sur l’emballage, les désignant comme des produits distincts à des fins réglementaires. »
On ne sait pas si cela englobe aussi les périphériques comme les Joy-Con ou non. On ignore aussi quand ces consoles seront mises en vente, mais vous le saurez en vérifiant le numéro de série via les codes mentionnés ci-dessus. La Switch 2 devrait donc être un peu plus réparable que par le passé en Europe, et c’est une sacrée bonne nouvelle pour les consommateurs.