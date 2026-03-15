Flagadoss – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Si chasser un Tortank n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Flagadoss pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Flagadoss
- Nom du Pokémon : Flagadoss
- Numéro dans le Pokédex : #025
- Pokémon Symbiose
- Description officielle : Un jour, alors qu’un Ramoloss pêchait, un Kokiyas s’est accroché à sa queue et l’a fait évoluer en Flagadoss.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Flagadoss, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
-
- Type : Eau/Psy
- Taille : 1,6 m
- Poids : 78,5 kg
Environnement :
-
- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
-
- Spécialités :
- Arrosage
- Troc
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses propres
- Choses étranges
- Choses à partager
- Choses qui guérissent
- Choses âcres
- Spécialités :
Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Vous pouvez aussi déposer de la nourriture sur un Lieu de rituel Danse Pluie pour qu’il utilise Danse Pluie et augmente l’humidité des environs (comme dans la requête pour sauver Onyx). Son autre capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.
Comment obtenir Flagadoss dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Flagadoss en construisant les habitats dans lesquels il se sentira bien :
- 005 : Hautes herbes en bord de mer
- 4 x Herbe verte
- 2 x Eau de mer
- 030 : Lit avec peluche
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x N’importe quelle peluche
- 184 : Coin de pêche
- 1 x Canne à pêche
- 1 x Etendue d’eau
- 1 x N’importe quel siège
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026