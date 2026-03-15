Présentation Flagadoss

Nom du Pokémon : Flagadoss

Numéro dans le Pokédex : #025

#025 Pokémon Symbiose

Description officielle : Un jour, alors qu’un Ramoloss pêchait, un Kokiyas s’est accroché à sa queue et l’a fait évoluer en Flagadoss.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Flagadoss, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Eau/Psy Taille : 1,6 m Poids : 78,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Arrosage Troc Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses propres Choses étranges Choses à partager Choses qui guérissent Choses âcres



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Vous pouvez aussi déposer de la nourriture sur un Lieu de rituel Danse Pluie pour qu’il utilise Danse Pluie et augmente l’humidité des environs (comme dans la requête pour sauver Onyx). Son autre capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.

Comment obtenir Flagadoss dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Flagadoss en construisant les habitats dans lesquels il se sentira bien :

005 : Hautes herbes en bord de mer 4 x Herbe verte 2 x Eau de mer

030 : Lit avec peluche 1 x N’importe quel lit 1 x N’importe quelle peluche

184 : Coin de pêche 1 x Canne à pêche 1 x Etendue d’eau 1 x N’importe quel siège



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.