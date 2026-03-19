Présentation Tritosor

Nom du Pokémon : Tritosor

Numéro dans le Pokédex : #060

#060 Pokémon Aqualimace

Description officielle : Son corps est caoutchouteux, mais très résistant, car la puissance des chocs qu’il subit se répand sur toute sa surface.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tritosor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Eau/Sol Taille : 0,9 m Poids : 29,9 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Arrosage Troc Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses liées à la terre Choses liées à la mer Choses propres Récipients Choses acidulées



Comment obtenir Tritosor dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Tritosor sera le suivant :

185 : Coin de pêche marin 1 x Canne à pêche 1 x Eau de mer 1 x N’importe quel siège



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.