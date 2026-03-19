Tritosor – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Tritosor.
Présentation Tritosor
- Nom du Pokémon : Tritosor
- Numéro dans le Pokédex : #060
- Pokémon Aqualimace
- Description officielle : Son corps est caoutchouteux, mais très résistant, car la puissance des chocs qu’il subit se répand sur toute sa surface.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tritosor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Eau/Sol
- Taille : 0,9 m
- Poids : 29,9 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Arrosage
- Troc
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses liées à la terre
- Choses liées à la mer
- Choses propres
- Récipients
- Choses acidulées
- Spécialités :
Comment obtenir Tritosor dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Tritosor sera le suivant :
- 185 : Coin de pêche marin
- 1 x Canne à pêche
- 1 x Eau de mer
- 1 x N’importe quel siège
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026