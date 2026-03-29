Muplodocus – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Muplodocus.
Présentation Muplodocus
- Nom du Pokémon : Muplodocus
- Numéro dans le Pokédex : #076
- Pokémon Dragon
- Description officielle : Il attaque à l’aide de ses longues cornes. Ses coups sont cent fois plus puissants que ceux d’un champion poids lourds de boxe.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Muplodocus, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Dragon
- Taille : 2 m
- Poids : 150,5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Pluie
Personnalité
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- Spécialités :
- Arrosage
- Troc
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses luxueuses
- Choses pour s’entraîner
- Choses propres
- Choses qui guérissent
- Choses acidulées
- Spécialités :
Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Son autre Capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.
Comment obtenir Muplodocus dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Muplodocus sera le suivant :
- 045 : Assortiment de meubles Baie
- 1 x Chaise Baie
- 1 x Table Baie
- 1 x Lit Baie
- 1 x Lampe de chevet Baie alimentée
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026