Présentation Muplodocus

Nom du Pokémon : Muplodocus

Numéro dans le Pokédex : #076

#076 Pokémon Dragon

Description officielle : Il attaque à l’aide de ses longues cornes. Ses coups sont cent fois plus puissants que ceux d’un champion poids lourds de boxe.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Muplodocus, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Dragon Taille : 2 m Poids : 150,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Pluie



Personnalité

Spécialités : Arrosage Troc Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses luxueuses Choses pour s’entraîner Choses propres Choses qui guérissent Choses acidulées



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Son autre Capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.

Comment obtenir Muplodocus dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Muplodocus sera le suivant :

045 : Assortiment de meubles Baie 1 x Chaise Baie 1 x Table Baie 1 x Lit Baie 1 x Lampe de chevet Baie alimentée



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.