Fortnite Chapitre Sept Saison 1 | Guide Complet

Marvel Rivals : le déjanté Deadpool débarquera dès le 16 janvier lors de la Saison 6 du Hero-Shooter

South of Midnight, le superbe jeu d’aventure de Compulsion Games, débarquera au printemps 2026 sur PS5 et Switch 2

Phantom Blade Zero : l’action-RPG chinois dévoile sa date de sortie calée pour la rentrée 2026

Highguard : l’annonce finale des Game Awards est un shooter compétitif en Free to Play par les créateurs de Titanfall, Call of Duty et Apex Legends

Après Yakuza, Toshihiro Nagoshi dévoile son nouveau projet très similaire, Gang of Dragon

Mega Man: Dual Override – Mega Man signe enfin son grand retour avec un nouvel épisode prévu pour 2027

Game Awards 2025 : Le résumé de toutes les annonces (Tomb Raider, Divinity, Star Wars: Fate of The Old Republic…)

Saros, le prochain jeu de tir de Housemarque, décale sa sortie au 30 avril 2026 en dévoilant un nouveau trailer d’histoire et de gameplay

Star Wars: Galactic Racer, un nouveau jeu de course par d’anciens développeurs de Need for Speed et Burnout est annoncé

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026 et met en scène ses héros et ses méchants dans une nouvelle vidéo

Clair Obscur: Expedition 33 rend disponible dès maintenant sa mise à jour gratuite « Thank You », avec pas mal de contenu inédit

Resident Evil Requiem confirme enfin le retour de Leon Kennedy

Les créateurs de Soma présentent ONTOS, leur nouveau thriller de science-fiction

Game Awards 2025 : Voici tous les jeux récompensés, qui a été sacré meilleur jeu de l’année ?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis réimaginera la première aventure de Lara Croft dès 2026

Tomb Raider: Catalyst annoncé pour 2027, la toute nouvelle aventure de Lara Croft attendra encore un peu

007 First Light : On connaît l’identité de l’un des grands méchants du jeu, incarné par… Lenny Kravitz

Control: Resonant est officialisé par Remedy, la suite de la licence se dévoile et s’annonce pour 2026

Divinity : Larian Studios officialise son nouveau RPG majeur après Baldur’s Gate 3

Invincible VS présente un personnage totalement inédit, la bagarre commencera en avril 2026

Star Wars: Fate of the Old Republic annoncé, un successeur spirituel de KOTOR dirigé par Casey Hudson

Le jeu de Bad Robot Games se nomme 4:LOOP, un roguelike shooter coopératif jusqu’à 4 personnes

Wizards of the Coast dévoile son prochain jeu Donjons & Dragons avec Warlock, un jeu d’aventure en monde ouvert