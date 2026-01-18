Quêtes Vous savez, j’ai appris quelque chose aujourd’hui (Les Créations de Chaos) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Les Créations de Chaos — Partie 3 : Vous savez, j’ai appris quelque chose aujourd’hui

Ces quêtes ont été ajoutées en jeu le 18 janvier à 10h.

Chaque quête du Passe de combat gratuit Les Créations de Chaos vous rapporte 400 Cred pour un total de 2 400 Cred pour cette nouvelle série de quêtes. À noter que vous devez récupérer un total de 12 000 Cred pour obtenir toutes les récompenses du Passe gratuit sur toute la durée de l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et, entre parenthèses, le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter concernant cette troisième partie des quêtes South Park.

Fouiller des contenants ou détruire des objets au Canyon Confidentiel (25)

Utiliser un aérosol ou faire une emote à moins de 10 mètres de la statue de Cartman (1)

Éliminer des joueurs avec un fusil d’assaut (5)

Terminer plusieurs parties sans utiliser de tyroliennes ou de poignées d’ascension (2)

Regagner des PV ou obtenir du bouclier (250)

Infliger des dégâts à des boss (500)

Terminer quatre des six quêtes de cette Partie 3 vous permettra de récupérer la troisième mémo-myrtille sur les six au total pour débloquer le planeur final Aéronef d’Imaginationland. Retrouvez notre carte complète de la semaine en fin d’article et quelques astuces ci-dessous. Les boss peuvent changer de place donc repérez-les sur votre mini-map quand vous lancez une partie.

Où trouver la statue de Cartman ?

Seule quête qui vous demandera de chercher un peu plus, celle-ci vous demandera de réaliser une emote ou d’utiliser un aérosol devant une statue de Cartman. Il en existe deux, au cœur du lieu-dit CartmanLand évidemment :

Une tout près de la scène de spectacle (Cartman magicien)

Une plus au centre du lieu-dit, non loin de la première et près de la grande roue (Cartman en cartons)

Rendez-vous sur place à moins de 10 mètres et ouvrez votre roue d’interaction pour choisir n’importe quelle emote ou aérosol et valider ainsi la quête. À noter qu’un troisième lieu est identifié dans le jeu au niveau de l’attraction Voyage au centre de la Terre, mais que l’interaction sera bien plus simple au niveau de cette place centrale du lieu-dit.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette troisième vague des Créations de Chaos, notamment avec la localisation des lieux nécessaires à la réalisation de ces quêtes :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard, le 22 janvier, avec la suite des quêtes des Créations de Chaos « On dirait que cette fois, tu l’as bien dans l’os ». N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.