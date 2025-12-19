Quêtes Un présent pour les étoiles (Fête Hivernale) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes de la Fête Hivernale – Première partie : Un présent pour les étoiles

Chaque quête de la Fête Hivernale vous rapporte 10 000 XP pour un total de 30 000 XP par vague, soit 120 000 XP au total pour l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter. Pensez à récupérer vos cadeaux au passage.

Trouver un cadeau idéal dans un coffre (1)

Apporter un cadeau idéal à un personnage (1)

Infliger des dégâts au Soldat d’hiver ou à tout autre boss (500)

Comment dénicher un cadeau idéal ?

L’objet Cadeau Idéal s’obtient de manière aléatoire dans un coffre. Il s’agit d’une quête de distribution vous demandant obligatoirement d’aller le donner à un personnage sur la carte.

Localisation des PNJ sur la carte

Voici ci-dessous une carte pour localiser tous les personnages sur la carte actuelle. Rendez-vous dans l’un de ces points avec un Cadeau idéal et offrez-le à un personnage pour terminer la quête.

Où trouver le Soldat d’hiver ?

Le soldat d’hiver peut changer d’endroit, comme tous les boss. Le tuer vous permettra d’obtenir son médaillon et donc ses capacités et son apparence, mais aussi son arme Lance-boule de neige (Rare).

D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !