Quêtes Un présent pour les étoiles (Fête Hivernale) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
En plus des quêtes hebdomadaires ou concernant La Mariée dans le Chapitre Sept Saison 1 de Fortnite, des quêtes relatives à l’événement Fête Hivernale sont disponibles depuis ce 18 décembre et ce jusqu’au 5 janvier 2026. Ce guide vous aidera pour la première vague de quêtes liées à cet événement.
Quêtes de la Fête Hivernale – Première partie : Un présent pour les étoiles
Chaque quête de la Fête Hivernale vous rapporte 10 000 XP pour un total de 30 000 XP par vague, soit 120 000 XP au total pour l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter. Pensez à récupérer vos cadeaux au passage.
- Trouver un cadeau idéal dans un coffre (1)
- Apporter un cadeau idéal à un personnage (1)
- Infliger des dégâts au Soldat d’hiver ou à tout autre boss (500)
Comment dénicher un cadeau idéal ?
L’objet Cadeau Idéal s’obtient de manière aléatoire dans un coffre. Il s’agit d’une quête de distribution vous demandant obligatoirement d’aller le donner à un personnage sur la carte.
Localisation des PNJ sur la carte
Voici ci-dessous une carte pour localiser tous les personnages sur la carte actuelle. Rendez-vous dans l’un de ces points avec un Cadeau idéal et offrez-le à un personnage pour terminer la quête.
Où trouver le Soldat d’hiver ?
Le soldat d’hiver peut changer d’endroit, comme tous les boss. Le tuer vous permettra d’obtenir son médaillon et donc ses capacités et son apparence, mais aussi son arme Lance-boule de neige (Rare).
D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 25/07/2017