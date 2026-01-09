Quêtes Que des visages amicaux (Les Créations de Chaos) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Les Créations de Chaos — Première partie : Que des visages amicaux

Chaque quête du Passe de combat Les Créations de Chaos vous rapporte 400 Cred pour un total de 2 400 Cred pour cette vague. À noter que vous devez récupérer un total de 12 000 Cred pour obtenir toutes les récompenses du Passe de combat sur toute la durée de l’événement. Terminer quatre des six quêtes de cette semaine vous permettra de récupérer la première mémo-myrtille sur les six au total pour débloquer le planeur final Aéronef d’Imaginationland. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter concernant cette première partie des quêtes.

Faire un tour à bord des différentes attractions ou éliminer des joueurs à CartmanLand (5)

Toucher des adversaires avec un pistolet-mitrailleur (100)

Éliminer un joueur après avoir été mis K.-O. (1)

Devenir un boss (1)

Utiliser des toilettes mobiles dans plusieurs parties (3)

Infliger des dégâts à des adversaires moins de 10 s après avoir nagé (200)

Où trouver CartmanLand ?

CartmanLand est en réalité le nouveau nom provisoire du lieu-dit Wonkeeland, au nord-est de la carte. Cette zone d’activités touristiques et d’attractions est encore recouverte de neige en ce début d’année. Vous n’avez qu’à atterrir là-bas et essayer les différentes attractions qui s’y trouvent tout en attendant d’autres joueurs et joueuses à éliminer pour valider la quête.

Les attractions à essayer sont les toboggans aquatiques, la grande roue, la rivière entourant les lieux, la montagne-russe et le stand de tir.

Comment éliminer un joueur après avoir été mis K.-O. ?

Plusieurs solutions à cette quête : utiliser un Jeton de Réapparition de Kenny à usage unique pour revenir à la vie et trouver un nouvel ennemi pour l’éliminer, ou utiliser un Van de rétablissement avec vos amis pour revenir à la vie et ainsi accomplir votre vengeance. Il y en a une petite trentaine sur la carte, tous placés près des lieux-dits, vous ne devrez pas trop avoir de mal à les localiser.

Comment obtenir un Jeton de Réapparition de Kenny ?

Ce Jeton, vous pouvez l’obtenir à CartmanLand en jouant au jeu Chaos Blast. Il vous suffira de viser des cibles et obtenir un bon score pour l’obtenir et ainsi bénéficier d’une réapparition automatique en cas de mort prématurée. Il se trouvera également dans des ravitaillements ou dans des coffres légendaires par exemple (le bunker du Canyon Confidentiel pour nous).

Comment devenir un boss ?

Repérez sur votre mini-map la présence d’un symbole de tête de mort, cela signifie qu’un boss se trouve à cet endroit. Leur emplacement change à chaque partie, il nous est donc difficile de vous donner avec certitude leurs emplacements, mais vous en trouverez souvent au cœur des lieux-dits. Attention à ne pas tomber sur des joueurs et joueuses déjà transformés, vous ne pourrez pas récupérer leur médaillon de boss et donc ne pas valider la quête.

Où trouver des toilettes mobiles ?

Vous trouverez des toilettes mobiles bleues un peu partout sur la carte, mais la plupart se trouvent au nord-ouest de la carte (près de CartmanLand) et au sud-est (au Canyon Confidentiel), le lieu que nous vous conseillons de viser en premier pour réussir cette quête. Ces toilettes vous téléportent plus ou moins loin et nous vous avons indiqué la position de la plupart d’entre elles sur notre carte ci-dessous.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette première salve des Créations de Chaos :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard, le 14 janvier précisément, avec la suite des quêtes des Créations de Chaos. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.