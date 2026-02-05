Fortnite joue les romantiques dans sa mise à jour v39.40 spéciale Amours et Légendes

On pourrait croire que Fortnite s’est mis en tête de donner une thématique à chaque nouveau mois de son Battle Royale, en plus des saisons trimestrielles. En décembre, la Fête hivernale battait son plein, tandis qu’au mois de janvier, nous retrouvions South Park, dont la collaboration est terminée (ce qui permet à Wonkeeland de revenir), pour laisser place au mois de février et au thème de l’amour, avec une mise à jour très rose vêtue et plusieurs nouveautés mises en place à partir de cette mise à jour v39.40, alors que le deuxième éclat du Point Zéro a été ramené en jeu par le Voyageur Noir ce week-end.

fortnite amours et légendes

