Fortnite joue les romantiques dans sa mise à jour v39.40 spéciale Amours et Légendes

Une mise à jour déployée ce 5 février dans la matinée, et qui aura vu son lot de nouveautés en rapport avec la fête des amoureux (pour rappel, c’est le 14 février, vous n’avez plus d’excuse). Une tonne de récompenses à récupérer jusqu’à la fin du mois, avec de nouvelles quêtes, cette fois véritablement en rapport avec l’Histoire de cette saison. On vous résume tout ce qu’il fallait retenir de cette mise à jour v39.40, en sachant que désormais, les modes Battle Royale seront tous réunis sous une même tuile, avec une personnalisation de l’expérience à la clé (classé ou non, avec ou sans construction, solo ou autres modes).

L’amour plus fort que tout ?

Cette mise à jour, que l’on pourrait qualifier de « spéciale Saint-Valentin » voit notamment débarquer une tonne de mini-événements, dont une préparation au retour des Sept, le groupe emblématique du lore du Battle Royale, qui préparent leur arrivée définitive dans l’histoire le 23 février, si l’on en croit le calendrier officiellement dévoilé et disponible ci-dessus.

On peut notamment remarquer :

Des Heures musclées tous les week-ends , à savoir les 7, 14 et 21 février prochains

, à savoir les 7, 14 et 21 février prochains L’arrivée d’une tempête rose en forme de cœur en jeu dès la semaine prochaine

en jeu dès la semaine prochaine Le retour de l’île des cauchemars le vendredi 13 février

le vendredi 13 février L’événement du Roi des Glaces sur Fortnite OG le 15 février

sur Fortnite OG le 15 février Le retour de la DeLorean en jeu dès le 19 février

en jeu dès le 19 février Le festival des Lanternes sur les maps Recharge à partir du 19 février également

Une seconde vague des cosmétiques liés à KPop Demon Hunters est également prévue avec de nouvelles tenues pour les HUNTR/X seront donc proposées, inspirées par les costumes de la chanson Golden, dont Jinu des Saja Boys avec un style alternatif, Jinu démon. On notera que l’univers de KPop Demon Hunters ajoutera des nouveautés de gameplay dans le mode Blitz, dont l’épée de Rumi. À noter aussi le lancement d’un nouveau Passe musique avec l’arrivée de la star Chappell Roan dans Fortnite Festival.

En attendant, Epic Games a décidé de vous gâter puisqu’il vous est possible de récupérer pas moins de 10 récompenses, à chacune de vos connexions entre le 5 février et le 19 février à 10h. Les neufs premières récompenses concerneront une montée de niveau tandis que la dernière vous permettra d’obtenir l’écran de chargement Sous les flèches de Chou-pidon. Ces bonus constituent l’ensemble de quêtes Douce Série, qui sera remplacé par les quêtes Fin ravissante le 19 février prochain.

De plus, il vous suffira également de jouer en Duo, en Trio ou en Sections dans Battle Royale Zéro Construction, en mode Recharge, ou bien OG ou Blitz pour prendre part à une chasse aux bonbons en cœur sur la carte, et ce avant le 23 février à 15h, date de la prochaine mise à jour de contenu. Si vous en récupérez assez, vous gagnerez de l’expérience mais également un accessoire de dos ‘Tit cœur.

Les autres nouveautés

Parmi les nouveautés de gameplay disponibles pour cette mise à jour, on notera notamment le fusil d’assaut à verrouillage, l’arc de Chou-pidon ou bien la grenade à brume de flobaie. Les ailes d’Icare devraient également faire leur retour dans les prochains jours. Des rumeurs annoncent aussi que le vaisseau du Voyageur Noir au-dessus des Labos Létaux pourrait se mettre à viser les joueurs et joueuses et donc leur infliger des dégâts. Le compte officiel du jeu a dévoilé une vidéo résumant toutes ces nouveautés de gameplay sur ses réseaux, parfait pour se rendre compte de ce que va apporter cette « mini-saison » dans la saison.

Les nouveaux cosmétiques

Ces nouveaux cosmétiques nous sont présentés par FireMonkey sur le réseau social X.

Les nouveaux emoticones

New Emotes / Emoticons in v39.40 pic.twitter.com/ZycQCd6GwQ — FireMonkey (@FireMonkey) February 5, 2026

Les nouveaux accessoires de dos

New Back Blings / Skins in v39.40 pic.twitter.com/0FzD1AH8Gu — FireMonkey (@FireMonkey) February 5, 2026

Les nouveaux écrans de chargement

Les autres cosmétiques ajoutés