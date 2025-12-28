Quêtes La passion des cadeaux (Fête Hivernale) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes de la Fête Hivernale – Deuxième partie : La passion des cadeaux

Chaque quête de la Fête Hivernale vous rapporte 10 000 XP pour un total de 30 000 XP par vague, soit 120 000 XP au total pour l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter. Pensez à récupérer vos cadeaux au passage.

Apporter un cadeau idéal à la Mariée, Carter Wu ou Kingston (1)

Parcourir la distance avec les pieds congelés (60)

Fouiller des coffres au Chalet Chaleureux ou au Séjour Sylvestre (5)

Où trouver la Mariée, Carter Wu ou Kingston ?

Avant toute chose, vous devrez trouver un cadeau idéal (nous l’avons vu pendant les premières quêtes). Vous en trouverez dans des coffres et ne prennent pas de place dans votre inventaire. Par contre, quand vous le ramassez, le cadeau idéal déclenche un chronomètre de 5 min vous demandant de vous hâter pour trouver un destinataire.

Nos trois destinataires de la semaine se trouvent dans les zones de l’Escale Espresso, du Désert Divertissant et de la Baie Bossue. Vous trouverez ces localisations sur notre carte en fin d’article.

Comment parcourir la distance avec les pieds congelés ?

Pour réussir cette quête, vous devrez vous munir d’un gros glaçon que vous trouverez dans les coffres ou les Cadeaux des fêtes, puis courir après les avoir équipés. Vous glisserez, courrez et sauterez plus loin avec eux, mais attention à la glissade. 60 m sont requis pour valider cette quête.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette salve de la Fête Hivernale, notamment avec la localisation de nos trois destinataires de la semaine :

D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.