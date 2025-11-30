Départ éclatant (Quêtes Semaine 1) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 1

À noter que chaque quête vous rapporte (seulement) 12 000 XP et que toutes les trois quêtes terminées, vous débloquez un bonus de 25 000 XP. Vous pouvez donc remporter cette semaine pas moins de 134 000 XP supplémentaires. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter. Les quêtes sont données par Miles Cross cette semaine.

Parcourir la distance avec une combinaison ailée (500)

Atterrir dans un lieu-dit depuis une montgolfière (3)

Parcourir la distance en accélérant à bord d’un véhicule (500)

Survivre aux autres joueurs sans subir de dégâts de la tempête (40)

Éliminer des adversaires avec le fusil à pompe spécialisé en fer ou des grenades (3)

Parcourir la distance en sprintant avec un fusil d’assaut (250)

Briser du verre avec une pioche (10)

Aucune de ces quêtes n’est réellement difficile à réaliser et ne demande de guide particulier. Vous trouverez des montgolfières (de 3 à 5 selon nos constatations) réparties un peu autour de la map, les symboles apparaissent dès votre arrivée sur l’île pour mieux vous repérer. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !