Quêtes de La Mariée – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de La Mariée dans Fortnite ?

À noter que chaque quête vous rapporte (seulement) 10 000 XP soit un total de 50 000 XP à obtenir. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter.

Visiter différents lieux-dits en étant à bord d’un véhicule (6)

Étape 1 : Pénétrer dans un Portail du serment renoncé pour obtenir une Lame du serment renoncé

Éliminer Gogo et Yiki après avoir pénétré dans un Portail du serment renoncé (2)

Éliminer des adversaires avec une Lame du serment renoncé (10)

Toucher des adversaires avec la ruée vengeresse de la Lame du serment renoncé (6)

Faire partie des 25 derniers joueurs dans plusieurs parties (4)

Acheter un service à la Mariée (1)

Comment terminer les quêtes de la Mariée ?

Vous trouverez des Portails du serment renoncé un peu partout sur la carte, leur emplacement est aléatoire. Voici néanmoins quelques emplacements préférentiels que nous avons pu constater durant nos premières parties. Entrez dans un Portail pour en ressortir avec une Lame du serment renoncé et déclencher un combat contre Gogo et Yiki. Eliminez les deux adversaires si possible avec votre lame et/ou votre ruée vengeresse pour faire avancer les autres quêtes de La Mariée. La Mariée, elle, se trouve dans le grand bâtiment blanc du Désert Divertissant, près d’une fontaine.

Voici notre carte récapitulative pour mieux vous repérer dans ces quêtes : en (1) vous trouverez les Portails du serment renoncé et en (2) La Mariée elle-même.

Les autres quêtes ne vous demanderont pas plus d'aide que cela.