Quêtes Hebdomadaires : Semaine 7 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 7 de Fortnite

Cette série de quêtes concerne une nouvelle fois Kingston. Pour les terminer, il vous faudra effectuer cinq nouvelles quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine. À noter que cette saison, vous débloquez 25 000 XP supplémentaires toutes les 3 quêtes terminées.

Ces quêtes ont été ajoutées le 15 janvier 2026 en jeu.

Parcourir la distance dans des véhicules au cours d’une même partie (500)

Embaucher du sang neuf (3)

Toucher des adversaires avec un fusil de sniper (5)

Diffuser les journaux parlant du nouveau film de Kingston (5)

Détruire des objets en étant à bord d’un van de rétablissement (100)

Vous trouverez dans la suite de cet article de quoi vous aider sur les quêtes les plus pointues de cette semaine.

Où embaucher du sang neuf ?

Vous trouverez 5 PNJ différents à recruter sur la carte, pour les trois requis pour réaliser cette quête. À noter que vous pouvez le faire dans la même partie, vous congédierez juste votre compagnon précédent. Il vous faudra pour les recruter 600 lingots d’or (à obtenir dans les coffres, les coffres enterrés, les caisses enregistreuses ou sur vos ennemis abattus). Rendez-vous prioritairement au nord-est de la carte, puisque 2 PNJ vous y attendent tout près, entre Paysages Postiches et Escale Espresso. Nous vous avons identifié leur localisation sur notre carte en fin d’article.

Où diffuser les journaux parlant du nouveau film de Kingston ?

Kingston s’apprête à faire un nouveau film. Vous devez en faire la promotion dans 5 endroits différents sur les 8 disponibles au total sur la carte. Les zones plébiscitées sont identifiées par un point d’exclamation au loin et l’endroit où interagir brille au format des journaux au sol. Nous vous avons aussi identifié leur localisation sur notre carte en fin d’article.

Comment détruire des objets en étant à bord d’un van de rétablissement ?

Cette quête sera sûrement la plus longue à effectuer, tout dépend de votre mode de jeu préféré. En effet, pour y arriver, vous devrez :

OBLIGATOIREMENT jouer au moins en Duo (ou Trio, Sections ou Escouades)

(ou Trio, Sections ou Escouades) Qu’un de vos alliés soit à terre

Que vous récupériez sa carte de rétablissement au sol

Que vous rejoignez l’un des vans de rétablissement pour en prendre le contrôle

pour en prendre le contrôle Et que vous détruisiez 100 objets en roulant dessus, par exemple

Seules ces conditions vous permettront de réussir cette quête. Tant que vous serez dénué de carte de rétablissement, les vans auront les roues bloquées. Si vous jouez en Solo ou en Duo (etc.) sans combler vos parties, cela ne marchera pas non plus. Nous vous avons identifié toutes les localisations des vans de rétablissement sur notre carte maison en fin d’article.

La carte de la Semaine 7

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 7 avec la localisation des vans de rétablissement et de toutes les localisations importantes pour cette semaine de quêtes :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 22 janvier précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.