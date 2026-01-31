Quêtes Hebdomadaires : Semaine 9 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 9 de Fortnite

Cette nouvelle série de quêtes vous est une nouvelle fois proposée par Carina. Pour les terminer, il vous faudra terminer quatre quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine. N’oubliez pas que cette saison, vous débloquez 25 000 XP supplémentaires toutes les trois quêtes terminées.

Ces quêtes ont été ajoutées le 29 janvier en jeu.

Toucher des adversaires avec le pistolet-mitrailleur holo d’assaut (50)

Détruire des objets au Séjour Sylvestre ou au Boulevard de la gloire (25)

Rétablir ou heurter des joueurs avec un van de rétablissement (1)

Infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de niveau épique ou supérieur (500)

Ces quêtes sont réunies sous la bannière à deux étapes, dont l’Etape 1 : « Elucider le mystère avec Carina en accomplissant ses quêtes » pour un total de sept quêtes pour passer à l’étape 2 et obtenir un gain de niveau supplémentaire. L’Etape 2 consiste à « Confronter Jones Vengeur ou Hope Héroïque au sujet du Voyageur Noir ». Vous les trouverez pour l’un sur une terrasse des Labos Létaux, et pour l’autre près du complexe triangulaire du Canyon Confidentiel (12 000 XP sont à la clé).

Vous trouverez dans la suite de cet article de quoi vous aider sur les quêtes les plus compliquées de cette semaine.

Comment obtenir le pistolet-mitrailleur holo d’assaut ?

Le pistolet-mitrailleur holo d’assaut se trouvera, comme toute arme, dans des coffres et surtout dans des distributeurs d’armes et de soins dans les lieux-dits. L’arme a été introduite cette saison et propose désormais plus de dégâts à longue portée grâce à une mise à jour récente.

Comment établir ou heurter des joueurs avec un van de rétablissement ?

Cette quête sera sûrement la plus longue à effectuer, tout dépend de votre mode de jeu préféré. En effet, pour y arriver, vous devrez :

OBLIGATOIREMENT jouer au moins en Duo (ou Trio, Sections ou Escouades)

(ou Trio, Sections ou Escouades) Qu’un de vos alliés soit à terre

Que vous récupériez sa carte de rétablissement au sol

Que vous rejoigniez l’un des vans de rétablissement pour en prendre le contrôle

pour en prendre le contrôle Et que vous heurtiez un joueur ou rétablissiez un allié en interagissant avec le van

Seules ces conditions vous permettront de réussir cette quête. Tant que vous serez dénué de carte de rétablissement, les vans auront les roues bloquées. Si vous jouez en Solo ou en Duo (etc.) sans combler vos parties, cela ne marchera pas non plus. Nous vous avons identifié toutes les localisations des vans de rétablissement (au nombre de 27) sur notre carte maison en fin d’article.

La carte de la Semaine 9

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 9 avec toutes les localisations importantes pour cette semaine de quêtes :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 5 février précisément, avec les premières quêtes de l’agent Jones. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.