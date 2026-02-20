Quêtes Interférence (Les Sept) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Des quêtes qui vous demanderont de réaliser l’une après l’autre sept étapes pour poursuivre l’histoire de cette saison. Voici nos guides pour réaliser ces étapes facilement. Chaque quête vous rapporte 15 000 XP soit 75 000 XP au total.

Etape 1 : Parler au Visiteur de l’enquête sur le Voyageur noir

Pour trouver le Visiteur, il vous suffira de vous rendre au Canyon Confidentiel, juste au sud-ouest du complexe principal, lieu d’atterrissage de la fusée du Visiteur, qui vous attendra juste à côté.

Etape 2 : Parcourir la distance sous l’effet de l’aspergeur de limon furtif pour déjouer les plans du Voyageur noir

Pour réussir cette étape, vous devrez trouver dans un coffre un Aspergeur de limon furtif et vous le lancer dessus pour qu’il vous rende presque invisible aux autres adversaires. Parcourez 50 m sous cet effet pour réussir l’étape. Ci-dessous, voici à quoi ressemble l’objet (capture provenant d’une semaine antérieure).

Etape 3 : (à venir….)

De nouvelles quêtes de récit seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 26 février. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir en attendant.