Quêtes de la Semaine 1 – Guide Fortnite Chapitre 7 Saison 2

Toutes les quêtes de la Semaine 1 de Fortnite

Cette première série vous proposera de terminer pas moins de neuf quêtes données par Jones et La Fondation. Chaque quête vous rapportera 20 000 XP soit un total de 180 000 XP pour cette première semaine. Vous débloquez aussi 35 000 XP toutes les 4 quêtes réalisées cette saison. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter.

Explorer les fragments du point zéro pour La Fondation (3)

Allumer une holotable pour aider La Fondation à se connecter au serveur sécurisé des Sept (1)

Utiliser le lecteur de piste musicale (1)

Atterrir au Fort Frisson, au Territoire Ténébreux et au Sanctuaire Sempiternel pour évaluer les points faibles (3)

Utiliser le déployeur de tyrolienne (3)

Récupérer des objets dans des coffres afin de dénicher un cadeau pour la Fondation (25)

Tirer dans la tête d’adversaires (5)

Obtenir des munitions (500)

Infliger des dégâts à des joueurs avant la fermeture de la première phase de tempête (250)

Même si la plupart des quêtes ne nécessitent pas d’aide particulière ou seront validées automatiquement durant vos parties, voici quelques conseils pour y arriver facilement.

Où explorer les fragments du point zéro ?

Le début de cette saison montre trois fragments du point zéro disséminés à divers endroits de la carte. Ils vous conféreront chacune une caractéristique spéciale comme courir plus vite ou sauter plus haut, mais pour cela, il vous faudra accéder à leur zone dédiée. Vous les trouverez à Pontons Pittoresques, Sanctuaire Sempiternel et au Fort Frisson. Retrouvez leur position exacte sur notre carte en fin d’article.

Où trouver une holotable pour aider La Fondation ?

Il y a quatre holotables sur la carte du Battle Royale, mais une seule suffira à valider cette mission. Interagissez avec l’une d’entre elles pour valider la quête. Retrouvez leur position exacte sur notre carte en fin d’article.

Où utiliser le lecteur de piste musicale ?

Cette quête est un peu plus cryptique puisqu’il ne s’agit pas réellement d’un lieu mais d’une nouveauté dans l’interface. Activez ce lecteur comme si vous vouliez afficher une emote en naviguant dans les menus pour déclencher une musique et valider la quête.

Comment utiliser le déployeur de tyrolienne ?

Le déployeur de tyrolienne est un nouvel item de cette saison. Vous le trouverez notamment dans des coffres. Visez dans les airs et appuyez sur votre gâchette pour déclencher son apparition et vous faire glisser dessous comme n’importe quelle tyrolienne. Répétez l’opération trois fois pour valider la quête.

La carte de la Semaine 1

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 1 de cette saison 2 :

D’autres quêtes seront à débloquer plus tard dans la saison, le 26 mars précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.