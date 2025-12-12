Quêtes du passe de combat – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes du passe de combat

Les quêtes du passe de combat concernent trois tenues du passe de combat, avec des quêtes disponibles dans certains modes précis afin de débloquer des récompenses supplémentaires pour trois personnages : Carter Wu, Cat Holloway et le Voyageur Noir.

Quêtes de Carter Wu

Ces quêtes sont à effectuer dans le mode Recharge. Elles se débloquent dès que vous possédez toutes les récompenses du personnage dans le passe de combat.

Quêtes Doublure cascade

Toucher un joueur dans les 15 s après avoir enfoncé une porte (3)

Éliminer des joueurs en moins de 10 s après avoir escaladé (2)

Infliger des dégâts à des joueurs en glissant ou en étant en l’air (500)

Quêtes Élite

Après avoir terminé ces quêtes, vous débloquez 4 nouvelles quêtes Élite.

(à venir)…

Récompenses de Carter Wu

Réussir ces quêtes vous permettra d’obtenir plusieurs récompenses :

1 quête : Le style nunchaku de cascadeur féroce pour votre pioche

2 quêtes : Le style mannequin d’entrainement de jade pour votre accessoire de dos

4 quêtes : Le style cascadocoptère de jade pour votre planeur

6 quêtes : style Le dragon d’or pour votre tenue

7 quêtes : style Le dragon noir pour votre tenue

Quêtes de Cat Holloway

Ces quêtes sont à effectuer dans le mode Blitz. Elles se débloquent dès que vous possédez toutes les récompenses du personnage dans le passe de combat.

Quêtes Personnalité

Faire une emote à des lieux-dits dans plusieurs parties (3)

Obtenir les armes exotiques ou mythiques de joueurs éliminés (3)

Entrer dans une faille 10 s après avoir touché un joueur (1)

Quêtes Elite

(à venir)…

Récompenses de Cat Holloway

Réussir ces quêtes vous permettra d’obtenir plusieurs récompenses :

1 quête : Le style galaplaneur noir et blanc pour votre planeur

2 quêtes : Le style pop-corn noir et blanc pour votre accessoire de dos

4 quêtes : Le style trophée forté noir et blanc pour votre pioche

6 quêtes : Le style Cat des médias noir et blanc pour votre tenue

Quêtes du Voyageur Noir

Ces quêtes sont à effectuer dans le mode Battle Royale. Elles se débloquent dès que vous possédez toutes les récompenses du personnage dans le passe de combat.

(à venir)…

