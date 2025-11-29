Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale

C’était jour d’événement ce 29 novembre dans Fortnite. Un événement venu clôturer le Chapitre 6 après une mini-saison dédiée aux Simpson et qui aura eu énormément de succès auprès des joueurs et des joueuses. Cet événement nommé Heure Zéro faisait la part belle à l’histoire et au lore de Fortnite, qui avait largement été mis de côté depuis le Chapitre 3. On vous fait (re)vivre tout ça en français.

