Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale

Durant près de 15 minutes, nous avons pu assister à un affrontement dantesque entre la Présence Obscure, une monstruosité tentaculaire, et une pelletée de skins collaboratifs venus d’autres réalités comme Godzilla, l’équipe de Mystery Machine, les filles de K-Pop Demon Hunter, la marée de Kill Bill (du prochain chapitre) etc., venus soutenir Hope et Jones dans leur quête de liberté.

Nous vous proposons de voir ou revoir cet événement avec notre capture maison en français pour ne rien manquer de ce qui a été diffusé ce soir.

L’heure de l’affrontement ultime

Une épopée explosive faisant la part belle aux plus folles théories avec plusieurs confirmations : le retour des Sept, mais également du Cube et donc de l’Ultime Réalité. La scène se termine par l’arrivée du Berceau du Cube (en version réduite toutefois) au-dessus de la nouvelle carte du Chapitre 7 avant que le Bus et son conducteur ne soient réduits en cendres. De quoi confirmer que nous arriverons sur l’île par un tout nouveau moyen. On regrettera tout de même qu’aucun lien direct avec la saison Simpson n’ait été mentionné ni qu’aucune raison de l’arrivée de la nouvelle île n’ait été pleinement expliquée.

Un événement tout de même suivi officiellement par plus de 10 millions de personnes à travers le monde et plus de 3 millions supplémentaires via des plateformes de rediffusions. Un énorme succès pour le Battle Royale qui s’apprête à lancer son Chapitre 7 rempli de lore dès ce 30 novembre. Suivez toute l’actualité de Fortnite et du Chapitre 7 sur notre site tout ce week-end.