Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
Publié le :
Rédigé par Florian
On connaît désormais la forme et les lieux-dits qui seront présents pour le lancement de Chapitre 7 de Fortnite, qui prendra place dès ce 30 novembre après l’événement de fin de Chapitre 6 Heure Zéro. Une nouvelle île aux biomes bien distincts avec plusieurs surprises à la clé, comme un hommage à la mystérieuse Zone 51, à la ville de Las Vegas ou encore une véritable ville de cinéma et ses décors tout en carton.
Une île assez tournée vers les États-Unis et le domaine du cinéma au sens large avec plusieurs collaborations présentes dans le Passe de combat comme la mariée de Kill Bill, mais aussi de Marty McFly de Retour vers le Futur, tandis qu’une collaboration avec Harry Potter est en rumeur depuis quelques heures. Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle carte en haute définition pour voir à quoi s’attendre lors du lancement de la saison.
Une toute nouvelle maison
Treize nouveaux lieux-dits sont présents sur la carte (d’ouest en est et du nord au sud) :
- Séjour Sylvestre
- Wonkeeland
- Escale Espresso
- Paysages Postiches
- Baie Bossue
- Laboratoire Innoloop
- Désert Divertissant
- Pelouse Paisible
- Hauteurs Harmonieuses
- Vagues Vaniteuses
- Boulevard de la Gloire
- Studios Sus
- Canyon Confidentiel
Que pensez-vous de cette nouvelle carte pour ce Chapitre 7 ? Retrouvez toutes les actualités de Fortnite sur le site tout le week-end. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.
