Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale

Une île assez tournée vers les États-Unis et le domaine du cinéma au sens large avec plusieurs collaborations présentes dans le Passe de combat comme la mariée de Kill Bill, mais aussi de Marty McFly de Retour vers le Futur, tandis qu’une collaboration avec Harry Potter est en rumeur depuis quelques heures. Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle carte en haute définition pour voir à quoi s’attendre lors du lancement de la saison.

Une toute nouvelle maison

Treize nouveaux lieux-dits sont présents sur la carte (d’ouest en est et du nord au sud) :

Séjour Sylvestre

Wonkeeland

Escale Espresso

Paysages Postiches

Baie Bossue

Laboratoire Innoloop

Désert Divertissant

Pelouse Paisible

Hauteurs Harmonieuses

Vagues Vaniteuses

Boulevard de la Gloire

Studios Sus

Canyon Confidentiel

Que pensez-vous de cette nouvelle carte pour ce Chapitre 7 ? Retrouvez toutes les actualités de Fortnite sur le site tout le week-end. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming. Pensez à utiliser notre code créateur ACTUGAMING dans vos achats en boutique pour soutenir le site en ce lancement de saison.