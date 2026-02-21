Fortnite : Le Visiteur est de retour dans la mise à jour 39.50 du Battle Royale – Toutes les nouveautés

Cette mise à jour a été déployée ce 19 février dans la matinée, avec plusieurs nouveautés très attendues, notamment en rapport avec l’Histoire de cette saison. Le mois Amour & Légendes continue (avec 10 nouvelles montées de niveau possibles si vous vous connectez chaque jour, dans les 14 jours), la Fête des Lanternes bât son plein, Le Visiteur est de retour et de nouvelles quêtes sont disponibles. On vous résume tout ce qu’il fallait retenir de cette mise à jour v39.50.

Le Visiteur est de retour !

Son arrivée aura fait grand bruit. Alors qu’une faille rouge était présente en jeu depuis quelques jours, à minuit tout rond dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 février (et ce sans annonce prélable des comptes officiels), Le Visiteur a fait son grand retour sur la carte du Battle Royale par le biais de sa fusée. Après plusieurs entrées dans des failles, le mini-événement de 2 minutes (que vous pouvez retrouver ci-dessous grâce à @FN_Assist) s’est conclu par un atterrissage sur le Lieu d’atterrissage préparé à Canyon Confidentiel ces derniers jours. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver Le Visiteur et son attirail sur place.

Un personnage de retour avec un nouvel interprète en la personne de Ben Starr, bien connu pour ses interprétations de Clive dans Final Fantasy XVI ou encore de Verso dans Clair Obscur: Expedition 33. Le comédien a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, non empreint d’excitation.

I’m joining Fortnite as The Visitor. I’m so excited to bring back this iconic member of The Seven. I imagine I’ll be very normal about it. pic.twitter.com/cUNBkr2gWG — Ben Starr (@The_Ben_Starr) February 19, 2026

Le Visiteur fait partie intégrante de l’Histoire de Fortnite depuis de nombreuses années et devrait relancer vivement les nouveautés du lore du Battle Royale dans les prochaines semaines. Des quêtes concernant les Sept sont d’ailleurs disponibles pour faire avancer l’Histoire. Des portails de faille pourraient refaire leur apparition prochainement alors que les fragments du Point Zéro seraient instables. On rappelle qu’un événement concernant Les Sept se déroulera le 23 février si l’on en croit le déroulé du mois proposé lors de la dernière mise à jour.

La Fête des Lanternes sur Recharge

Pour célébrer les communautés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, Fortnite a déployé depuis le 18 février la Fête des Lanternes 2026 dans le mode Recharge. Sur les mêmes cartes qu’à l’accoutumée, vous pouvez désormais jouer en équipe de 8 joueurs et joueuses, et ce jusqu’au 25 février à 15h.

Des quêtes sont dédiées à cet événement pour repartir avec plusieurs récompenses, l’aérosol Bring it! dès trois quêtes et l’émoticône Amour du jeu pour huit quêtes terminées. Pour participer, lancez un matchmaking avec un maximum de 3 autres joueurs et joueuses et vous serez placés dans une équipe de 8 joueurs et joueuses. Des objets thématiques sont également disponibles en boutique.

Des heures musclées à venir

De nouvelles heures musclées sont prévues ce week-end, afin que tout le monde puisse en profiter. Les joueurs et joueuses démarreront leurs parties en possession d’un dispositif d’auto-réanimation et d’un arc électrique légendaire. La tempête prendra par ailleurs la forme d’un grand rectangle imitant un scan de l’île par Le Visiteur. De plus, dans toutes les parties, deux lieux-dits disposeront de loot légendaires, représentés par un nom en bleu et un coffre à côté sur la mini-map. Voici quand retrouver ces heures musclées sur le Battle Royale :

Samedi 21 février de 21h30 à 22h30 (heure française)

Dimanche 22 février de 16h00 à 17h00 (heure française)

Rumeurs et autres nouveautés

Il se pourrait que la carte Springfield de la mini-saison Simpson soit prochainement de retour dans le mode Recharge

soit prochainement de retour dans le mode Recharge Une collaboration avec l’univers de Game of Thrones serait en préparation

serait en préparation Des collaborations avec Solo Leveling Arise sont également disponibles en boutique depuis cette fin de semaine

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming. Retrouvez tous nos guides de la saison comprenant notamment nos aides pour toutes les quêtes.