Quêtes Assistant du lieutenant (Fête Hivernale) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes de la Fête Hivernale — Quatrième partie : Assistant du lieutenant

Chaque quête de la Fête Hivernale vous rapporte 10 000 XP, et chose rare, la quête est unique cette semaine. Vous trouverez l’intitulé de celle-ci juste en dessous. Pensez à récupérer vos cadeaux au passage avant la fin de l’événement la semaine prochaine. Cette quête a été ajoutée le 30 décembre à 15h en jeu. Vous avez jusqu’au 8 janvier pour la terminer.

Trouver le lieutenant Frimas et lui apporter un cadeau idéal

Vous l’aurez compris, cette unique quête est des plus simples et vous demandera d’abord de trouver un cadeau idéal. Vous en trouverez dans les coffres notamment, assez facilement. Une fois que vous aurez récupéré l’objet, un chronomètre de 5 min se déclenchera, vous demandant d’aller retrouver le Lieutenant Frimas à l’un des trois lieux-dits où on peut le trouver de manière hasardeuse, à savoir les Vagues Vaniteuses, Pelouse Paisaible, dans la maison au sud du lac gelé du Chalet Chaleureux, zones que vous pouvez voir sur notre carte maison ci-dessous. La quête s’achève ainsi avec toutes les quêtes de la Fête Hivernale.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour trouver le lieutenant Frimas dans l’une des trois zones favorites pour cette dernière salve de la Fête Hivernale :

N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir sur les nouveautés, les quêtes et les secrets.