Quêtes Oh, nom d’une crotte de nez ! (Les Créations de Chaos) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Les Créations de Chaos — Partie 6 : Oh, nom d’une crotte de nez !

Ces quêtes ont été ajoutées en jeu le 29 janvier à 10h.

Chaque quête du Passe de combat gratuit Les Créations de Chaos vous rapporte 400 Cred pour un total de 2 400 Cred pour cette nouvelle série de quêtes. À noter que vous devez récupérer un total de 12 000 Cred pour obtenir toutes les récompenses du Passe gratuit sur toute la durée de l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et, entre parenthèses, le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter concernant cette dernière partie des quêtes South Park.

Survivre aux joueurs après avoir subi des dégâts de la tempête (25)

Faire une emote moins de 5s après avoir éliminé un joueur (1)

Fouiller des conteneurs au Désert Divertissant, aux Hauteurs Harmonieuses ou aux Labos Létaux (15)

Détruire des objets avec des explosifs (25)

Faire partie des 20 derniers joueurs sans avoir infligé de dégâts (1)

Terminer quatre des cinq quêtes de cette Partie 6 vous permettra de récupérer la dernière mémo-myrtille qui vous permet de débloquer le planeur final Aéronef d’Imaginationland. Retrouvez notre carte complète de la semaine en fin d’article, avec la localisation des lieux-dits concernés par les quêtes de la semaine.

Comment détruire des objets avec des explosifs ?

Des lieux sont plébiscités pour réaliser ces quêtes, ils sont identifiés sur notre carte ci-dessous dans quatre lieux différents, c’est-à-dire les stations-service signalées sur notre carte. Là-bas, vous pourrez faire exploser les pompes à carburant et détruire des éléments tout près. Répétez l’opération pour valider la quête.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette dernière salve des Créations de Chaos, notamment avec la localisation des lieux nécessaires à la réalisation de ces quêtes :

Ces quêtes signent la fin des défis liés à South Park et aux Créations de Chaos. Vous disposez d’encore quelques jours pour les terminer, jusqu’au 5 février. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.