Quêtes Etranger (Les Sept) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Des quêtes qui vous demanderont de réaliser l’une après l’autre quatre étapes pour poursuivre ces quêtes en rapport avec l’histoire de cette saison. Voici nos guides pour réaliser ces étapes facilement. Chaque quête vous rapporte 15 000 XP soit 60 000 XP au total pour cette vague.

Étape 1 : Demander à l’Institution comment vaincre le Voyageur Noir

Pour réussir cette première étape, il vous faudra vous rendre au cœur du Canyon Confidentiel pour y trouver l’Institution juste au sud-ouest du complexe triangulaire du lieu-dit. Parlez-lui du Voyageur Noir (continuez les conversations proposées) pour valider l’étape.

Etape 2 : Infliger des dégâts à des adversaires au Chalet Chaleureux, au Désert Divertissant ou aux Hauteurs Harmonieuses pour libérer les sites de transmissions

Pour réussir cette nouvelle étape, il vous suffira de rejoindre l’un des trois lieux-dits mentionnés et d’y délivrer 250 points de dégâts. Cela devrait être fait assez rapidement et probablement à un seul endroit si vous avez de la chance.

Etape 3 : Détruire des objets en métal pour récupérer des pièces de transmetteur

Cette étape très facile vous demandera de piocher des objets métalliques pour qu’ils vous délivrent du métal pour votre mission. Seulement 10 objets en métal sont nécessaires pour valider l’étape.

Etape 4 : Assembler le transmetteur près du Panneau de la gloire

Enfin, rendez-vous au sommet de la colline près du panneau Battlewood (au nord-est des Hauteurs Harmonieuses) pour construire le transmetteur au pied d’un pylône et valider cette nouvelle série de quêtes Récit.

De nouvelles quêtes de récit seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 19 février. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir en attendant.