Quêtes de la Semaine 2 – Guide Fortnite Chapitre 7 Saison 2

Toutes les quêtes de la Semaine 2 de Fortnite

Cette nouvelle série de quêtes vous proposera de terminer 5 quêtes supplémentaires. Chaque quête vous rapportera 20 000 XP soit un total de 100 000 XP pour cette première semaine. Vous débloquez aussi 35 000 XP toutes les 4 quêtes réalisées cette saison. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter.

Éliminer des adversaires avec une arme de rang mythique ou exotique pour évaluer l’efficacité de l’équipement (1)

Détruire des objets au Fort Frisson afin de réduire le domaine du Roi des Glaces (10)

Vaincre le Roi des Glaces dans l’un des lieux possibles (1)

Acheter des objets ou des services dans des distributeurs automatiques ou auprès de personnages (3)

Survivre aux joueurs (50)

Certaines quêtes ne nécessitent pas de guides particuliers, mais voici tout de même quelques conseils pour arriver facilement à valider ces quêtes.

Comment vaincre le Roi des Glaces ?

Armez-vous efficacement, blindez votre bouclier et prenez des ressources pour vous soigner avant de démarrer. Essayez de trouver une très bonne arme, mythique ou exotique pour pouvoir l’attaquer efficacement et restez mobile pour éviter ses attaques. Vous le trouverez dans l’un des quatre lieux représentés sur notre carte ci-dessous, en partant du principe que vous aurez plus de chance de le trouver au Fort Frisson, lieu où vous pourrez accomplir d’autres quêtes au passage.

La carte de la Semaine 2

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 2 de cette saison 2 :

D’autres quêtes seront à débloquer plus tard dans la saison, le 2 avril précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.