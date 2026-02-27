Quêtes Hebdomadaires : Semaine 13 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 13 de Fortnite

Chacune des quatre nouvelles quêtes de cette semaine vous rapportera 12 000 XP soit un total de 48 000 XP cette semaine. Ces quêtes nous sont données une nouvelle fois par le Visiteur qui a marqué son retour sur l’île.

Ces quêtes ont été ajoutées le 26 février en jeu.

Infliger des dégâts à des joueurs dans une zone de butin légendaire (500)

Parcourir la distance en étant en l’air dans un véhicule (100)

Toucher des adversaires avec le fusil de sniper vengeur (7)

Utiliser des canons à trésor pour obtenir des objets pour la base (3)

Ces quêtes sont réunies sous l’Etape 1 : « Installer la base des Sept en accomplissant les quêtes du Visiteur » dont il vous faudra en réussir six sur sept pour obtenir une montée de niveau. Une fois les quêtes achevées, vous devriez recevoir la deuxième étape des quêtes du Visiteur, vous demandant de « Parler de la base à l’Institution ou au Visiteur ». Vous les trouverez tous deux au Canyon Confidentiel (voir ci-dessous).

Comment infliger des dégâts à des joueurs dans une zone de butin légendaire ?

Ces zones de butin légendaires vous sont signalées par un nom de lieu-dit en bleu, et un coffre légendaire à côté, indiquant que dans ces villes, les coffres légendaires sont bien plus présents pour la partie en cours. Attention aussi à la présence accrue d’adversaires, qui, comme vous, voudront leur part du gâteau.

Où utiliser des canons à trésor pour obtenir des objets pour la base ?

Vous trouverez facilement les canons à trésor pour valider la quête à Wonkeeland, dont notamment trois se trouvant autour de la piscine de réception de la grande attraction de toboggan (voir ci-dessus).

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 5 mars précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.