Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : Nouveau mode de jeu, Collaborations, Lore… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.30

Cette mise à jour déployée le 22 janvier nous a permis d’en apprendre un peu plus sur le lore de cette saison, mais aussi sur les prochaines collaborations à venir.

Crown Jam est lancé !

Pendant une durée limitée, le mode de jeu Crown Jam investit Fortnite. En partenariat avec Fall Guys, le mode jeu temporaire (disponible jusqu’au 9 février) vous permet de tester vos compétences en basketball dans une arène aux surprises étonnantes et au gameplay assez dynamique. Des récompenses sont également à débloquer durant vos parties en 3 contre 3. Le mode de jeu est disponible depuis ce 23 janvier.

Du nouveau aux Labos Létaux

Le Berceau du Voyageur va bientôt être de retour sur la carte du Battle Royale, après plusieurs jours de disparition. Vous pourrez notamment assister à son retour à travers un mini-événement. Plusieurs nouvelles informations ont été retrouvées, comme le fait que le Berceau devrait s’ouvrir et laisser apparaître son canon ayant détruit le Bus de Combat au début de la saison et qu’il va commencer à assembler des morceaux du Point Zéro. Les joueurs et joueuses ont aussi remarqué que l’Institution, un des personnages composant les Sept, est désormais enfermée dans la prison des Labos Létaux, sans que l’on ignore encore tous les détails.

De nouvelles collaborations

Fortnite étant devenu le puits sans fond de toutes les collaborations possibles et imaginables, cette nouvelle mise à jour a permis de vérifier certaines rumeurs. Les prochaines collaborations du Battle Royale tourneront autour de la série The Office (déjà disponibles en boutique), avec la présence des skins de Michael et Dwight. Le pack comprend notamment des accessoires de dos, des pioches, des emotes et un planeur. Des cosmétiques en rapport avec Ed, Edd n Eddy sont également en boutique depuis peu. Plus surprenant, on a appris qu’une collaboration avec Overwatch serait lancée dans les trois mois, si l’on en croit les plus fidèles leakers, sans plus d’informations.

De plus, si vous précommandez le jeu Crimson Desert sur l’Epic Games Store, vous disposerez d’un cosmétique offert, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la tenue de Kliff, une tenue utilisable à partir du 19 mars prochain lors de la sortie du jeu. Toute précommande effectuée à partir du 22 janvier sera éligible, y compris au moment de la sortie effective du jeu. À noter que la tenue pourrait ensuite apparaître dans la boutique Fortnite.

Les nouveaux cosmétiques

Ces nouveaux cosmétiques nous sont présentés par FireMonkey sur le réseau social X.

En bref

Une nouvelle Heure de pouvoir aura lieu ce samedi 24 janvier de 21h30 à 22h30 . L’occasion d’avoir plus de chances d’obtenir le Bâton de Vérité pour valider vos quêtes et remporter plus facilement vos parties (éventuellement).

aura lieu ce . L’occasion d’avoir plus de chances d’obtenir le Bâton de Vérité pour valider vos quêtes et remporter plus facilement vos parties (éventuellement). Les Anomalies de faille disposent désormais d’un taux d’apparition accru (de 40 à 60% de chances par partie), tandis que les cercles de tempête disposeront de temps d’attente plus réduits avant de commencer à se rétrécir.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming. Retrouvez tous nos guides de la saison comprenant notamment nos aides pour toutes les quêtes.