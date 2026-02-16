Quêtes Hebdomadaires : Semaine 11 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 11 de Fortnite

Pour terminer cette nouvelle série de quêtes, il vous faudra en accomplir cinq. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine.

Ces quêtes ont été ajoutées le 12 février en jeu.

Utiliser une poignée d’ascension ou une tyrolienne dans plusieurs parties (2)

Détruire des objets au site d’atterrissage pour faire de la place aux nouveaux alliés (20)

Infliger des dégâts à des adversaires en étant sous l’effet de la gravité réduite (250)

Accomplir des mandats de l’Ombre (3)

Toucher des adversaires moins de 10 secondes après avoir atterri avec une combinaison ailée (5)

Ces quêtes sont réunies sous la bannière « Aider Jones en accomplissant ses quêtes » pour un total de sept quêtes et une montée de niveau. Vous trouverez dans la suite de cet article de quoi vous aider sur les quêtes les plus compliquées de cette semaine.

Comment « détruire des objets au site d’atterrissage » ?

Pour réaliser cette quête, rendez-vous à la zone indiquée sur notre carte ci-dessous, au sud-ouest du complexe principal du Canyon Confidentiel. Vous y trouverez des pelles mécaniques, des accessoires de chantier, etc. Détruisez 20 objets dans cette zone pour valider le défi. Attention à ne pas trop vous éloigner de la zone, cela ne comptera pas.

Comment « infliger des dégâts à des adversaires en étant sous l’effet de la gravité réduite » ?

Pour réussir cette quête, il y a plusieurs possibilités :

Que vous vous armiez de l’arme Épée de Rumi de KPop Demon Hunters et que vous utilisiez son attaque spéciale Taillade énergétique . C’est une solution assez simple que vous pourrez facilement trouver dans des modes Bagarre d’Empoigne notamment ou dans des coffres légendaires.

de KPop Demon Hunters et que vous utilisiez son attaque spéciale . C’est une solution assez simple que vous pourrez facilement trouver dans des modes Bagarre d’Empoigne notamment ou dans des coffres légendaires. Que vous vous équipiez de grenade à brume de flobaie, nouvel item récemment ajouté (à droite sur notre image ci-dessous), dont le nuage vous donnera l’effet de la gravité réduite. Cela marche aussi si vous rentrez dans le nuage de quelqu’un l’utilisant, comme le boss BigFoot. Reste plus qu’à en trouver.

Comment « accomplir des mandats de l’Ombre » ?

Les mandats de l’Ombre sont en réalité les contrats que vous pouvez souscrire sur les tableaux se trouvant un peu partout sur l’île. Ils vous donnent généralement pour mission de retrouver des coffres cachés à déterrer pour obtenir une tonne d’or ou bien des drops de ravitaillement venant du ciel. Accomplissez trois contrats complets de ce genre pour valider la quête. Nous vous avons disposé sur notre carte en fin d’article la localisation des panneaux de contrats.

La carte de la Semaine 11

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 11 :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 19 février précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.