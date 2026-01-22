Quêtes Hebdomadaires : Semaine 8 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 8 de Fortnite

Cette nouvelle série de quêtes vous est adressée cette fois-ci par Carina. Pour les terminer, il vous faudra terminer cinq quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine. N’oubliez pas que cette saison, vous débloquez 25 000 XP supplémentaires toutes les 3 quêtes terminées.

Ces quêtes ont été ajoutées le 22 janvier en jeu.

Infliger des dégâts à des adversaires en étant en l’air (250)

Utiliser une emote à proximité de ou en incarnant Bill l’humain (1)

Survivre aux phases de tempête sans subir de dégâts (10)

Eliminer un acolyte (1)

Ces quêtes sont réunies sous la bannière à deux étapes, dont l’Etape 1 : « Elucider le mystère avec Carina en accomplissant ses quêtes » pour un total de 7 quêtes pour passer à l’étape 2. Réussir les deux étapes vous permettra de monter d’un niveau.

Vous trouverez dans la suite de cet article de quoi vous aider sur les quêtes les plus compliquées de cette semaine. Bill l’humain étant un Boss, sa localisation est forcément variée. Ce sera à vous de le trouver au cours de vos parties.

Comment éliminer un acolyte ?

Les acolytes sont ces mercenaires qui accompagnent un Boss. Souvent au nombre de 2 autour de ce dernier, il vous suffira d’en éliminer un pour valider cette quête rapide.

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 29 janvier précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.