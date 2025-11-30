Quêtes du Bus de Combat – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

ATTENTION : Cette série de quêtes prendra fin le 8 décembre. Une seconde série de quêtes viendra compléter les premières dès le 4 décembre, donc revenez voir ici si vous avez besoin d’aide.

Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter.

Semaine 1 : « Reconstruisez le Bus ! »

Quêtes de la Semaine 1

Dès que vous aurez terminé 3 quêtes, vous obtiendrez l’émote mini fourgon télé puis au bout des 6 quêtes terminées, l’accessoire de dos Roue du Bus de Combat. Chaque quête vous rapporte autrement 10 000 XP soit un total de 60 000 XP supplémentaires.

Fouiller des conteneurs pour trouver et récupérer des pièces du bus (20)

Détruire des objets ou des structures en étant à bord d’un véhicule (35)

Récupérer des roues de bus de combat aux stations-service des athlètes (4)

Toucher un adversaire depuis une Mongolfière (1)

Parler à Pantin de la destruction du bus de combat (1)

Détruire des bennes à ordures pour trouver et récupérer des pièces de bus de combat sur mesure (3)

Carte de la Semaine 1

Vous trouverez ci-dessous notre carte pour localiser Pantin (2), mais aussi les bennes à ordures (pin 3) ou même les stations-service des athlètes (pin 1). Attention, il semblerait que la dernière quête (celle des bennes à ordures) ait été complétée pour tous les joueurs et joueuses suite à un bug de complétion. Les autres quêtes ne vous demanderont pas plus d’aide que cela.

Semaine 2 : « Gloire au chauffeur du bus ! »

À venir dès le 4 décembre…

