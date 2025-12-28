Quêtes Hebdomadaires : Semaine 3 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 3

Pour terminer cette semaine de quêtes, il vous faudra accomplir cinq quêtes au total. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine. L’ensemble des quêtes de Cat Holloway devrait donc vous rapporter 180 000 XP une fois les trois semaines écoulées. Toutes les 3 quêtes hebdomadaires effectuées, vous récoltez 25 000 XP supplémentaires.

Ces quêtes rentrent dans l’ensemble de 12 quêtes : « Etape 1 : Faire de Cat Holloway une héroïne d’action en terminant ses quêtes ».

Rencontrer Cat Holloway pour démarrer l’entrainement aux armes

Éliminer des adversaires avec un personnage recruté (3)

Fouiller des boites de munitions pour Cat Holloway (15)

Toucher des cibles du stand de tir à Wonkeeland (10)

Infliger des dégâts à des adversaires avec des armes à viseur (500)

Où rencontrer Cat Holloway ?

Cat Holloway se trouve au lieu-dit Hauteurs Harmonieuses, dans une maison luxueuse. Répondez « Allez on s’y met » pour valider la quête. Vous trouverez sa localisation sur notre carte en fin d’article.

Où recruter un personnage ?

Pour recruter un personnage, il vous faut trouver l’un de ces quatre PNJ sur la carte et lui donner en moyenne 600 lingots d’or pour pouvoir le compter dans vos rangs. Vous pourrez mieux les visualiser sur notre carte en fin d’article :

Miles Cross (Paysages Postiches) Cat Holloway (Hauteurs Harmonieuses) Recruter Cat Holloway vous permet d’enchaîner les deux premières quêtes de cette liste Carter Wu (Escale Espresso) Carina (Boulevard de la Gloire)



Où trouver le stand de tir de Wonkeeland ?

Le stand de tir se trouve près de la grande roue de Wonkeeland. Une fois sur place, activez l’interrupteur pour faire apparaître des cibles et visez-en 10 dans le temps imparti pour obtenir des récompenses intéressantes.

Comment infliger des dégâts à des adversaires avec des armes à viseur ?

Il vous suffit de vous munir d’une arme vous permettant de viser, comme les fusils de sniper ou d’autres armes d’assaut avec un viseur suffisamment important pour vous permettre d’abattre à distance, puis de faire votre affaire.

La carte de la semaine

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison de la Semaine 3 des quêtes du Battle Royale :

D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.