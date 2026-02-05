Quêtes Point d’arrêt (Récit) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Des quêtes qui vous demanderont de réaliser l’une après l’autre quatre étapes pour aider l’Institution emprisonnée sous les Labos Létaux depuis plusieurs jours, afin qu’elle rejoigne les Sept. Voici nos guides pour réaliser ces étapes facilement.

Étape 1 : Demander à l’Institution comment la libérer de sa cellule

Pour démarrer cette série de quêtes, rendez-vous aux Labos Létaux et pénétrez dans les locaux souterrains grâce aux entrées latérales ou en fonçant sous le Point Zéro. Rejoignez les escaliers les plus proches et repérez une cellule gardée par un champ de force dorée. L’Institution se trouve à l’intérieur. Engagez la conversation pour accomplir cette étape.

Étape 2 : à venir…

Étape 3 : à venir…

Étape 4 : à venir…

De nouvelles quêtes de récit seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 12 février précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir en attendant.