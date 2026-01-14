Quêtes Pas mal ! (Les Créations de Chaos) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Les Créations de Chaos — Deuxième partie : Pas mal !

Ces quêtes ont été ajoutées en jeu le 14 janvier à 10h.

Chaque quête du Passe de combat gratuit Les Créations de Chaos vous rapporte 400 Cred pour un total de 2 400 Cred pour cette salve de quêtes. À noter que vous devez récupérer un total de 12 000 Cred pour obtenir toutes les récompenses du Passe de combat sur toute la durée de l’événement.

Infliger des dégâts à des adversaires à Chalet carmin, à Chalet chaleureux ou à Séjour Sylvestre (750)

Obtenir du bouclier avec du bleuvage, des potions de bouclier ou des gourdes du brave (350)

Remercier le chauffeur du bus (3)

Faire une émote sur la scène à CartmanLand (1)

Maintenir une vitesse inférieure à 40 dans un véhicule pendant 30 s (30)

Utiliser le Bâton de la vérité (1)

Terminer quatre des six quêtes de cette Partie 2 vous permettra de récupérer la deuxième mémo-myrtille sur les six au total pour débloquer le planeur final Aéronef d’Imaginationland. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter concernant cette deuxième partie des quêtes South Park.

Comment utiliser le Bâton de la vérité ?

L’apparition du Bâton de la vérité est aléatoire, aucun lieu n’est prédisposé à l’accueillir. Il se dévoile par le biais d’une anomalie de faille, généralement dans les dernières phases de tempête. Il permet à celui ou celle qui l’obtient de l’utiliser (attention à ne pas vous faire éliminer pendant que vous l’activez) et de concentrer rapidement les cercles de tempête autour de cette position, vous conférant un avantage certain pour mieux attendre et surprendre vos adversaires qui vont tous se diriger vers vous pour éviter la tempête.

Vous verrez apparaître l’anomalie sur l’écran, puis vous pourrez rejoindre la zone indiquée sur votre mini-map. Vous trouverez le Bâton de la vérité sur son piédestal et pourrez le ramasser. Attention, il remplacera l’arme actuellement équipée. L’animation dure plusieurs secondes, donc soyez sûrs du moment où l’utiliser.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette deuxième vague des Créations de Chaos, notamment avec la localisation des lieux nécessaires à la réalisation de ces quêtes :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard, le 18 janvier précisément, avec la suite des quêtes des Créations de Chaos « Vous savez, j’ai appris quelque chose aujourd’hui ». N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.