Quêtes Hebdomadaires : Semaine 6 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 6

Cette série de quêtes est la première concernant Kingston. Pour les terminer, il vous faudra effectuer cinq nouvelles quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine, sauf la première quête qui vous fera automatiquement monter d’un niveau à elle toute seule. À noter que cette saison, vous débloquez 25 000 XP supplémentaires toutes les 3 quêtes terminées.

Ces quêtes ont été ajoutées le 9 janvier 2026 en jeu.

Vaincre des joueurs qui sont des boss (5)

Infliger des dégâts à des adversaires dans les 5 s suivant l’utilisation de l’aspergeur de limon furtif ou pendant son effet (250)

Atterrir à Paysages Postiches ou à Vagues Vaniteuses et interagir avec les personnages (3)

Rechercher de nouveaux lieux de tournage pour Kingston (3)

Fouiller des coffres avant la fermeture de la première zone de tempête (15)

Rien de bien compliqué, hormis la quête vous demandant d’éliminer 5 joueurs et joueuses qui sont des boss, vu qu’ils disposeront d’armes et d’un combo vie/bouclier plus complet que les vôtres. Voici tout de même de quoi vous aider plus précisément.

Comment tuer des joueurs qui sont des boss ?

Repérez sur votre mini-map la présence d’un symbole de tête de mort très mobile, cela signifiera qu’il s’agit d’un joueur ayant l’apparence d’un boss, puisqu’un boss classique ne se déplace pas sur la carte pendant une partie. Équipez-vous de vos meilleures armes et tentez de l’éliminer pour récupérer son stuff mais aussi et surtout faire progresser pas à pas cette quête qui vous demandera peut-être un peu plus de temps que les autres.

Où trouver de l’aspergeur de limon furtif ?

Vous trouverez ce nouvel objet d’invisibilité dans les coffres répartis un peu partout sur la carte. Une fois que vous en possédez un, utilisez-le près d’un adversaire pour infliger des dégâts juste après et pendant les quelques secondes durant lesquelles vous serez sous son effet.

Où se trouvent les lieux de tournage de Kingston ?

Kingston vous demandera de trouver trois lieux de tournage sur la carte sur les quatre potentiels. Vous trouverez leur localisation sur notre carte en fin d’article.

Au nord-est de la carte à Paysages Postiches ( Colonie des Banaliens )

) Au Sud-Est à Canyon Confidentiel ( Camping-Car Artistique )

) Dans une maison juste au Nord-Ouest des Studios Sus ( Couloir Gamma du Collisionneur )

) Dans une maison au Nord-Ouest du Désert Divertissant (Le Club Clandestin)

La carte de la Semaine 6

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 6 :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard, le 15 janvier précisément, avec la suite des quêtes de Kingston. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.