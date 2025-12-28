Quêtes Les cadeaux sont là (Fête Hivernale) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes de la Fête Hivernale – Troisième partie : Les cadeaux sont là

Chaque quête de la Fête Hivernale vous rapporte 10 000 XP pour un total de 30 000 XP par vague, soit 120 000 XP au total pour l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter. Pensez à récupérer vos cadeaux au passage.

Apporter un cadeau idéal à Marty McFly, Hope Héroïque ou Carina (1)

Conserver une vitesse de 88 miles à l’heure au volant de la Whiplash à remonter le temps (1)

Infliger des dégâts à des adversaires à l’aide du lance-boules de neige ou d’une grenade à blizzard (200)

Où trouver Marty McFly, Hope Héroïque ou Carina ?

Première étape de cette quête, vous devrez trouver un cadeau idéal (nous l’avons vu pendant les premières quêtes). Vous en trouverez certainement dans des coffres, ils brillent et sont de forme triangulaire et ne prennent pas de place dans votre inventaire. Par contre, quand vous le ramassez, le cadeau idéal déclenche un chronomètre de 5 min vous demandant de vous hâter pour trouver un destinataire.

Nos trois destinataires pour cette quête se trouvent dans les zones des Vagues Vaniteuses, des Studios Sus et de la Pelouse Paisible. Vous trouverez ces localisations sur notre carte en fin d’article.

Où trouver une Whiplash à remonter le temps ?

Dans le cadre de la collaboration avec la saga Retour vers le Futur, Fortnite inclue désormais des Whiplash à remonter le temps, des véhicules qui apparaissent sur la mini-carte et qui vous demanderont un boost de vitesse pour atteindre 88 miles à l’heure et déclencher une cinématique vous permettant par la suite de récupérer un butin légendaire sur son toit. Nous vous avons marqué la localisation des voitures (les plus évidentes) sur notre carte en fin d’article.

Où trouver un lance-boules de neige ou une grenade à blizzard ?

Dans les coffres principalement, mais aussi et surtout dans les Cadeaux des fêtes, ces cadeaux dorés qu’il vous faut lancer pour les faire apparaître et découvrir du butin spécial à l’intérieur. Pour le reste, c’est à vous de jouer !

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette salve de la Fête Hivernale :

D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.